Este jueves 12 de mayo, a las 18.00 horas en la Casa de la Cultura de Viver, se proyectará la película In all kinds of weather. La actividad se enmarca en la 15ª edición del Ecozine Film Festival.

In All Kinds Of Weather es una película belga, de 2021, dirigida por Constanze Alma Wouters y Rob Jacobs. El film narra la historia de un grupo de jóvenes activistas climáticos, que navegan desde Europa Occidental a América del Sur para asistir a la COP25, la cumbre climática más grande del mundo. Durante su turbulento viaje por mar y tierra, Anuna, Adelaïde y Jozefien hacen un podcast sobre la justicia climática. En breves episodios conversan con sus compañeros de viaje, científicos y líderes indígenas sobre las diferentes caras de la crisis climática. Ecozine, el Festival Internacional de Cine Ambiental, está coordinado con la Asociación Permacultura Antifrágil y cuenta con varias sedes en nuestro país y la Comunitat Valenciana, entre ellas Altura, donde las actividades tendrán lugar el 21 de mayo. En Viver ya tuvo lugar una proyección de cortos el pasado 28 de abril en el IES Jérica-Viver.