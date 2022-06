Un grupo de vecinos y vecinas de Caudiel han puesto en marcha una iniciativa para presentar quejas masivas ante las Consellerias de Agricultura y Justicia, y ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Además de las distintas denuncias que se han presentado por parte de ayuntamiento y administraciones, hay una movilización vecinal para presionar a los distintos estamentos de manera que este tema se resuelva con celeridad y se depuren responsabilidades.

“No es posible que haya constancia de dos incendios previos y no se hayan tomado medidas. --cuenta uno de los vecinos-- ¿Cómo podemos tener la seguridad de que el siguiente mercancías que pase no pegará fuego a otra zona, si las circunstancias que se han dado en los anteriores incendios no se han solucionado?”

El malestar es notable entre los habitantes y visitantes habituales. El incendio de junio, el tercero de este año junto a las vías del tren, supuso la evacuación de una parte del pueblo y daños considerables en campos de olivos centenarios y algunos edificios de los alrededores del pueblo.

“Es un peligro, no solo para el municipio --dice otra vecina-- Son incendios de muchos focos, ya que va prendiendo a lo largo del recorrido de la vía. El alcance de algo así en un día de máxima alerta puede ser imprevisible”.

Esta movilización vecinal pretende acelerar las medidas y asegurar que no vuelva a pasar, además de dar apoyo a las denuncias interpuestas para que los afectados por el último incendio puedan cobrar las indemnizaciones pertinentes.