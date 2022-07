Con el título 50 años después, la Fundación Max Aub con sede en Segorbe ha presentado la imagen corporativa de logotipos de las conmemoraciones a celebrar desde el 1 de julio del 2022 al 1 de julio del 2023, con motivo de los 50 años de la muerte de Max Aub (22 de julio del 1972) y 25 años de la constitución de la Fundación Max Aub (25 de agosto del 1997).

La presidenta de la institución, Teresa Álvarez Aub, nieta del escritor valenciano, y el director y gerente de la misma, Francisco Tortajada, presentaron el diseño básico de dichas conmemoraciones que ha sido subvencionado por Presidencia de la Generalitat valenciana.

También se dieron a conocer las actividades más inmediatas organizadas por el patronato de la Fundación. La más próxima en el tiempo, el 22 de julio, Día del 50 Aniversario de la muerte de Max Aub en México, se realizará un acto en el Teatro Serrano de Segorbe, con algunas intervenciones y la colaboración del cineasta José María Villagrasa, que dará paso a la proyección del documental Max Aub, un escritor en su laberinto, guion de Lorenzo Soler y el mismo José Mª Villagrasa.

Jornadas internacionales

Para el 29 y 30 de septiembre se han preparado unas Jornadas Internacionales Max Aub: 50 años después, en la sede de la Fundación Max Aub; jornadas abiertas, con ponencias de investigadores de Argelia, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia y México. Estas jornadas están patrocinadas por Presidencia de la Generalitat. Durante estas Jornadas Internacionales, el 29 de septiembre y 1 de octubre habrá representación por primera vez en España de la obra de Max Aub Morir por cerrar los ojos, bajo la dirección de María Orduña en el Teatro Serrano de Segorbe, drama en dos partes que publicó en 1944 en México en Ediciones Tezontle.

El 10 de octubre se realizará una jornada interna sobre la figura de Max Aub en la Universitat Jaume I.

Franco

El 18 de noviembre se ofrecerá una Representación teatral del monólogo La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco a cargo de Alfonso Torregrosa, versión de José Ramón Fernández. Este cuento, publicado en México en 1960 en Libro Mex Editores junto a otros cuentos, se ha convertido en los últimos años en una representación teatral habitual. Se trata de una fantasía casi-histórica donde Aub quiere, a base de humor, dar a conocer la problemática creada por la guerra y cuestiona la idea de que ese asesinato podría resolver los problemas del camarero mexicano, autor del crimen, de España y de los exiliados, pero ni aun así fue posible.

En la misma fecha habrá una mesa redonda sobre el teatro de Max Aub realizada por directores, investigadores y actores. Max Aub, como él mismo reconoció en muchos momentos de su vida, era un dramaturgo, hombre de teatro; de no haber ocurrido la guerra civil, él se hubiera dedicado a la producción teatral: Yo no comencé escribiendo versos sino escribiendo teatro. No sé por qué, pero siempre tuve mayor facilidad para decir lo que tengo que decir a través de varias personas que no por mi boca.

Centros educativos

Incluido en el proyecto patrocinado por la Dirección General del Libro y Fomento de la lectura, 50 años después: Leer Max, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se llevarán a cabo actividades de lectura en centros educativos de primaria y secundaria. La actividad se va a dividir por edades, mayores de 12 y menores de esa edad. En ambos casos, tanto para los menores de doce años como en los mayores, el taller de animación lectora y creación versará sobre la figura de Max Aub. Los talleres que se ofertarán a los centros educativos animan a la creación a partir de los textos y la vida de Max Aub. Los dirigidos para menores de doce años combinan la escritura con la ilustración.

Igualmente se establecerá interacción con la red de bibliotecas y clubs de lectura de Navarra, Castilla-La Mancha y Xarxa de lectura pública de la Comunitat Valenciana, propuestas de colaboración con el envío de libros y guías didácticas para poder trabajar con ediciones del escritor. Los clubs de lectura son uno de los servicios y actividades de las bibliotecas que mayor repercusión están teniendo en los últimos años, tanto por su labor en la promoción de la lectura como por las oportunidades que ofrecen para el desarrollo personal, las relaciones personales y la cohesión social. Por ello, desde la Fundación nos proponemos acercarnos a las instituciones y entidades que los promueven para que la obra de Max Aub forme parte de las opciones de lectura colectiva.

A lo largo de estas celebraciones se va a contar con jornadas de puertas abiertas en la Fundación durante los viernes de 12.00 a 13.30 horas con grupos reducidos, descuentos en la publicaciones de la Fundación de un 30% durante este año de conmemoraciones, charlas y conferencias, y un homenaje a personalidades, instituciones y colaboradores de la Fundación Max Aub que han destacado durante estos 25 años, entre otras actividades.