Las exhibiciones taurinas de Bejís, aún convaleciente por el gran impacto que ha supuesto el virulento incendio, han dejado una escena que corre como la pólvora por las redes sociales. Ocurrió este jueves por la tarde, cuando un toro, de la ganadería La Paloma, embistió contra la fuente que corona la plaza del pueblo y la estructura de mármol se vino abajo como un castillo de naipes.

Tal como se puede apreciar en el vídeo que acompaña esta noticia, el astado estaba siguiendo a dos rodaors por la plaza que volteaban la fuente, cuando el animal centró su atención en el mobiliario y corneó el elemento central que sobresale de la pieza, que ha quedado hecho añicos. El toro hasta acabó dentro del espacio circular que ocupa la fuente.

Lejos de conmocionar a los vecinos del pueblo por la pérdida patrimonial que pudiera suponer este destrozo, los habitantes se alegraron de los daños. Así lo comenta lo alcaldesa, María José Madrid, que exclama que "hasta en el vídeo se ve cómo los vecinos empiezan a aplaudir".

El motivo es que la fuente "no era del agrado" de muchos de los vecinos. "A mí personalmente tampoco me gusta, porque creo que ese tipo de fuente, que llevará unos 15 años en la plaza, no encaja con la vertiente rústica que tiene Bejís", comenta la primera edila.

Cuenta que esta fuente nueva vino a sustituir la clásica fuente de piedra, que movieron a otro sitio del pueblo, por lo que ahora, debido al rechazo que provoca en muchos vecinos, aprovecharán que está rota para decidir qué hacer y si vale la pena repararla.

Referéndum

Para ello, la alcaldesa explica que tiene pensado convocar una consulta popular para que los residentes den su opinión. "A ver qué quiere la gente: si la misma fuente de ahora, que vuelva la fuente de piedra de toda la vida, otra cosa diferente...", comenta.

Por el momento, la deteriorada fuente seguirá conforme está en la plaza hasta el lunes. "Entonces, una vez hayan acabado las fiestas (terminan el domingo), los obreros retirarán las piezas y ya veremos qué hacemos. Ahora mismo no molesta porque todos los elementos rotos han caído dentro del espacio circular y no han invadido la plaza", concluye.