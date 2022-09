Altura inició este fin de semana sus fiestas patronales, unas celebraciones que se prolongarán hasta el 25 de septiembre y que cobran un carácter especial para las camareras de la Virgen de Gracia, la corte de honor, las representaciones alturanas, los mozos y mozas de San Miguel 2022 y 2023, y los llevadores de la Virgen. Un programa repleto de actos hará posible el regreso de una de las características de estas fiestas «la participación masiva en las calles de este pueblo», afirma la alcaldesa, Rocío Ibáñez.

Para ello el consistorio ha apostado por continuar la línea marcada en 2019, para adaptar las fiestas a la realidad del siglo XXI, conciliando las celebraciones con las circunstancias propias de septiembre (regreso al colegio, trabajo...). En base a eso, «cobran importancia los tardeos del Beato, una propuesta de éxito con música en directo». «A través de esta iniciativa y la potenciación de los actos nocturnos en torno al fin de semana, se consigue combinar fiesta y día a día», explica Ibáñez.

Una de las novedades destacadas son los mañaneos, para los pequeños, «una cuestión planteada a través del Consejo Municipal de Niñas y Niños, en la que expusieron la escasez de actos infantiles durante la semana taurina», señala la alcaldesa. Esta iniciativa (al igual que los tardeos del Beato), cumple una triple función: el entretenimiento y la «apuesta por la cultura, así como el agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a hacer más llevadera la pandemia con su música», comenta Ibáñez. Gracias a ello, los pequeños podrán disfrutar de actuaciones como las de los conocidos grupos Trobadorets y Ramonets.

No obstante, no faltarán los clásicos, como las discomóviles y macrodiscomóviles, y las verbenas y orquestas, como el caso de La Viva, La Tribu y No Comment.

Semana Taurina

La presentación de las Camareras de la Virgen de Gracia, la Corte de honor, las Representaciones Alturanas, así como los Mozos y Mozas de 2022 y 2023, en un acto en el que ejerció como mantenedor José Manuel Embela, dio el viernes el pistoletazo a los grandes actos que continuaron el sábado con la cabalgata y la gran cena de hermandad.

El domingo, la cita más esperada fue con la gastronomía, con el tradicional concurso de paellas, y con la llegada del lunes da comienzo la semana taurina. Los aficionados podrán disfrutar, hasta el día 18, de exhibiciones, entradas, pruebas y emboladas, protagonizadas por ejemplares de ganaderías como La Campana, José Arriazu e Hijos de Ablites, Hermanos Benet, Dani Machancoses, Fernando Machancoses, Matías Sánchez y Capota llevarán el sello de las emocionantes exhibiciones, entradas, pruebas y emboladas.

Concurso de Escaparates

También se ha celebrado ya el Concurso de Escaparates, en el que el primer premio ha recaído en Estudio Trapecio, el segundo en La Paloma y el tercero en Fotos Berta.

Pasado el ecuador de los festejos, el día 22 de septiembre, darán comienzo los actos religiosos, con la ofrenda de flores a la Virgen de Gracia. El viernes, día 23, celebrarán la jornada del patrón San Miquel Arcángel, con la misa, la vestida de la Virgen, la procesión y la ronda. Mientras que el día 24 rendirán pleitesía a la patrona, la Virgen de Gracia, en una jornada en la que destacan la solemne y multitudinaria procesión, el castillo de fuegos, el pasacalle del mantón y la verbena del mantón.

Punto violeta

La alcaldesa manifiesta su deseo de que en estos festejos sean «todos felices, con total libertad y de forma respetuosa». En este sentido cabe destacar que en base a esa premisa y como parte de la lucha por el respeto y la igualdad, el consistorio instalará un Punto Violeta para la atención e información contra la violencia machista.