La música ha vuelto a unir a dos poblaciones, Navajas y Artana. En el marco de las fiestas patronales de la primera de estas localidades, ha tenido lugar un nuevo Concierto de Intercambio en el que intervinieron la Unión Artística Musical de Navajas como anfitriona y la Unió Musical Artanenca de Artana como invitada.

El recital tuvo lugar este domingo en el Amuna y los aplausos y las felicitaciones por la actuación de ambas sociedades musicales fueron generalizados. El acto contó con la asistencia de la reina de fiestas, Carla Aliaga, acompañada de las damas de su corte de honor, así como autoridades y público en general.

La formación de Artana, bajo la dirección de Sergio Díaz, tocó Atenea, de Josep Ros, y dos piezas de Iván Romero, Les Coves de Sant Josep y el pasodoble Leonoreta.

Por su parte, la banda de Navajas, dirigida por Iván Romero, tocó Cry of the last unicorn, de Rossano Galante; Danza oriental, de José Manuel Izquierdo; el pasodoble Teresa Sanz de Iván Romero, y por último el Himno a Navajas y el Himno a la Comunitat Valenciana.