Con la conferencia El Camino del Santo Grial como Itinerario Cultural Europeo, impartida por la doctora Ana Mafé García, se inicia el nuevo curso 2022-2023 de la Universidad de la 3ª Edad del Alto Palancia.

La conferencia será este miércoles 19 de octubre a las 19.15 horas en formato híbrido (presencial + on line) en el Centro Sociocultural El Socós de Jérica o a través de ZOOM con ID de reunión: 869 3041 3042, y código de acceso: 301081

La presidenta de la Universidad de la 3ª Edad del Alto Palancia, Montserrat Amorós, ha señalado que “Iniciaremos este curso académico 2022-2023, como una nueva etapa en nuestro recorrido formativo, tras las vicisitudes ocasionadas por la pandemia en nuestra sociedad. Vendrá marcada por un retorno pausado y renovado hacia la normalidad, con el objetivo de resaltar la presencia de las personas mayores en la sociedad actual y en un marco territorial preciso, así como fomentar su empoderamiento y difundir la cultura de manera participativa e inclusiva”.

Las actividades mantendrán una frecuencia semanal de martes y jueves, a las 19.15 y como novedad se llevarán a cabo de manera rotatoria en diferentes localidades como Jérica, Segorbe (Casa Garcerán-Fundación Bancaja Segorbe), Geldo, Torás, Sot de Ferrer y Bejís de manera rotatoria, o bien simplemente en formato on line.

Excepcionalmente, la conferencia inaugural se impartirá el próximo miércoles, debido a la disponibilidad de su agenda en estas fechas.

El nuevo curso está patrocinado por la International Association of Universites of the Third Age, la Mancomunidad del Alto Palancia, el Ayuntamiento de Jérica, la Sociedad de Montes de Jérica, el Camino del Santo Grial, la Fundación Bancaja Segorbe, el Instituto de Cultura del Alto Palancia, Teve 4 Segorbe y otros colaboradores.