El Ayuntamiento de Gaibiel que preside Ester Giralte ha dado por concluidos los trabajos de limpieza y restauración de la fuente de la Plaza Mayor que se han venido desarrollando en las últimas semanas y que concluyen con la instalación de la figura central y los focos para la iluminación.

Fuentes municipales han señalado que ha sido un trabajo muy complicado y meticuloso por el gran deterioro que presentaba tanto la fuente como la figura ornamental que la preside. “Eran tantas las capas de pintura que tenía la figura que se ha tenido que rebajar unos 5mm para llegar a la original”, apuntan.

El trabajo ha finalizado satisfactoriamente y ya puede verse el resultado, que mejora extraordinariamente el aspecto y el estado que tenía antes de la actuación.

Hay que señalar que la figura se denomina Leda y el Cisne y procede de la mitología griega, según la cual Zeus descendió del Olimpo en forma de un cisne hacia Leda para seducirla, mientras esta reina caminaba junto al río Eurotas.

Particularidades

En su aspecto original la figura no estaba pintada en colores, como no se suelen pintar las esculturas. A lo largo de los años ha sufrido muchos percances, sobre todo el cuello y la cabeza del cisne, llegando a desaparecer completamente en algún momento. El restaurador cuando llega a esa parte de la figura se encuentra que son materiales añadidos, algunos incluso de madera que se pusieron para volver a darle la apariencia original. Así pues, esa parte no era restaurable, sino que había que reconstruir. Siempre bajo su criterio, se documenta sobre el significado de la figura y busca representar el cuello y la cabeza de un cisne que muestre complicidad y seducción con la diosa Leda. Realmente la figura no se corresponde totalmente con un cisne, pues las patas son más propias de una cigüeña, pero la mitología se permite ciertas licencias.

“Como todo en la vida puede haber diversidad de opiniones, pero todo se hace con la mejor intención y sobre todo cuando se trata de emblemas del pueblo” señalan desde el Ayuntamiento.