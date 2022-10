Los vecinos y vecinas de Segorbe han guardado al mediodía de este martes un minuto de silencio en señal de condena por el último asesinato machista, la muerte de una mujer en Alcoy a manos de su pareja.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, ha leído un manifiesto en el que ha recordado que esta es la víctima mortal número 35 de la violencia de género este año en España y la tercera en la Comunidad Valenciana.

Desde que hay registros, han sido asesinadas 1.165 mujeres en todo el país, 219 en la Comunidad. "Tanto la víctima como el asesino no han cumplido los treinta años. Estamos ante una lacra que no entiende ni de edad ni de clase social. Nos afecta a todos. No podemos ni debemos pensar que es un problema que no va con nosotros", manifestó Climent.

Por ello, afirmó que "desde las instituciones, las familias y los centros educativos hemos de incidir en la educación de los niños y niñas de nuestro país, debemos educarles en la igualdad; debemos concienciar, informar, hablar sobre la violencia de género y sobre cómo evitar conductas que a priori parecen inofensivas pero que no lo son".

La alcaldesa hizo hincapié en que "no queremos celebrar actos como el de hoy. Denunciamos y denunciaremos las veces que haga falta hasta que consigamos, erradicar esta lacra en el futuro. Y vuelvo a repetir, si sembramos esa semilla en los niños y las niñas, que son el futuro, si logramos que interioricen el mensaje del respeto y la igualdad, avanzaremos hacia la sociedad que queremos. No podemos ser meros espectadores, ya que nos convierte en cooperadores silenciosos".

Teléfono 016

Ante cualquier sospecha o padecimiento de violencia de género hay que llamar al teléfono 016. Un número que no deja registros, que atiende a las víctimas las 24 horas del día, en 52 idiomas diferentes.

Mª Carmen Climent quiso destacar que "por nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, por ellas, por todas ellas hemos de trabajar todos juntos para reconocer los comportamientos machistas cotidianos, sutiles y normalizados que son la base del iceberg, mientras que en la punta se sitúan los asesinatos machistas como la forma más extrema de violencia contra las mujeres".

Por último, aseguró que "esta ha de ser nuestra pequeña gran lucha individual para construir una sociedad libre de machismo y violencia contra las mujeres. Hoy, en este momento, con este minuto de silencio, volvemos a mostrar nuestra repulsa y condenamos todo tipo de actos de violencia de género", concluyó.