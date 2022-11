El alcalde de Barracas, Antonio Salvador, ha pedido ayuda a la Diputación de Castellón para poder enfrentarse “a un problema de unas dimensiones desproporcionadas” como consideran que es la línea de Muy Alta Tensión (MAT). “Queremos que nos ayuden a proteger lo que más queremos, nuestro pueblo”, afirmó el munícipe.

El Ayuntamiento de Barracas ha pedido auxilio a la institución provincial para frenar el avance de la MAT que bajo el Clúster l'Eliana 400 kV (Pfot 807 AC) pretende cruzar el término municipal de la localidad para desarrollar parques fotovoltaicos y la oportuna infraestructura de evacuación.

El alcalde ha presentado en el registro de la Diputación Provincial una solicitud de ayuda para garantizar que esta instalación “no cuenta con el apoyo de nuestra localidad, que pese a ser pequeña, tiene todo el derecho a opinar y a oponerse a un proyecto que nos hace daño”.

El primer edil advierte que las torres previstas para desarrollar esta infraestructura cruzarían el paisaje de Barracas a lo largo de 10 kilómetros generando un impacto visual y una afección al paisaje y a la fauna “que no deseamos para nuestro pueblo”. En estos momentos, ha señalado Salvador, “estamos recuperándonos de la devastación de un incendio que el pasado 15 de agosto arrasó 20.000 hectáreas de diferentes términos municipales, tanto de Castellón como de Valencia, y que se originó en Bejís. Plantear ahora que por este suelo debe cruzar esta infraestructuras es algo que no vamos a permitir. Debemos proteger y restaurar todo el terreno forestal dañado, no castigarle todavía más”.

En este sentido, ha declarado el alcalde de Barracas, “nos hemos dirigido a la Diputación en busca de la mano amiga que nos ayude y nos asesore. Que con su apoyo garantice a Barracas la presentación de las alegaciones oportunas para frenar esta instalación. Para hacerse eco de lo que piensan los vecinos frente una proyecto de una envergadura bárbara que no deseamos ver proyectado en nuestro término municipal”.

Terreno estratégico

De hecho, la MAT atraviesa en Barracas terreno forestal estratégico y montes de utilidad pública, generando un impacto gravísimo sobre la localidad que la atraviesa de norte a sur. A todo ello se suma que Barracas está declarado como Lugar de Interés Comunitario y con un riesgo de despoblación evidente, “lo último que necesitamos son proyectos que nos hagan más daño”.

En la actualidad, concluye el alcalde, “estamos tratando de resolver todos los expedientes abiertos como consecuencia del incendio extinguido el pasado 13 de septiembre y, dado que no hemos recibido ninguna ayuda, esperamos que en este caso sí nos la preste la Diputación, porque nuestros recursos son escasos como para atender esta espada de Damocles que ahora nos amenaza”, ha señalado Salvador.