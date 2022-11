El Ayuntamiento de Soneja organiza este viernes 4 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas, una jornada de puertas abiertas del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), ubicado en el número 72 de la calle Mayor, que cumple precisamente ahora su primer aniversario.

Este servicio público y gratuito fue inaugurado el 24 de septiembre del pasado año, en plenas fiestas patronales de Soneja, con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación de Castellón, Patricia Puerta, y el alcalde de la localidad, Benjamín Escriche. Está cofinanciado entre el Ayuntamiento de Soneja y la Diputación, y cuenta con capacidad para atender, de manera integral y gracias a una persona gerocultora dinamizadora del mismo, hasta un máximo de 8 personas de 65 o más años, con dependencia de grado 1 (leve o moderada) y que necesiten organización, supervisión y asistencia en el desarrollo autónomo de las actividades, tanto básicas como instrumentales, de su vida diaria.

En estos momentos el centro cuenta ya con cinco usuarias, todas ellas mujeres, y se está tramitando una nueva solicitud. Desde el consistorio indican que "la valoración de este primer año no puede ser más satisfactoria, sobre todo por parte de los propios usuarios, que ya no conciben el no contar con este servicio". Por ello han querido "organizar esta jornada de puertas abiertas para que quienes aún no conocen el SPAP puedan hacerlo y animarse a solicitar una de las plazas que quedan pendientes, tanto hombres como mujeres, ya que estamos convencidos de que podemos cubrir el máximo".

El horario para la prestación de este servicio es de lunes a viernes (excepto festivos), entre las 10.00 y las 16.00 horas