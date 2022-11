Ya ha comenzado la promoción en redes sociales de una novela que está llamada a levantar el interés de muchas personas, principalmente de la Comunitat Valenciana y también de fuera de ella, pero principalmente de aquí, por su ambientación, por su temática y porque su autora, la segorbina Lola Navarrete, es una persona que disfruta escribiendo y que dedica tiempo a hacerlo bien.

La novela, titulada El fin de las crisálidas, se presentará oficialmente en el Teatro Serrano de Segorbe el próximo día 17 de diciembre, pero a más de un mes vista de aquel momento, es tanta la expectación que está levantando que no nos resistimos a reproducir unas declaraciones que autorretratan la personalidad de su autora:

"Siempre me gustó escribir, mi profesora de Primaria me llamaba Rosalía, por la intención lírica que ponía al redactar, pero siempre he escrito más con un lápiz de cristal en mi pensamiento que tinta sobre papel, para mi, para mis adentros y mis sueños, aunque jugando a conseguirlos también gané algún premio con alguno de mis textos cuando me arriesgué a hacerlos realidad. Y así en el anonimato de quien no merodea las redes de escritores he resuelto una de mis pasiones. Hasta ahora".

Hace ya 3 años que, en medio de la pandemia, "decidí abrir mi muro y escribir para todo aquel que buscase algo de luz o esperanza en medio de tanta sombra y de tristeza. No lo pensé. Lo hice en un momento de desesperación por llegar a mis pacientes, o a cualquiera, cuando informar era alguna de las pocas cosas que podía hacer. Por teléfono, en la consulta, tranquilizando a los afectados o aquí, intentando repartir algo de sosiego", explica la autora.

Así, Lola Navarrete afirma que "no soy solo así, la que leéis, como todo ser humano tengo mis aristas, pero siento que escribir es sellar y transcender, y por ello siempre tuve claro que el único modo de llegar y ayudar al mayor número posible de personas era hacerlo del modo mas sincero y sensato posible, buscando el equilibrio. Y en ese juego, me encontré. Os encontré. Y fue más fácil de lo que lo fue nunca. Un regalo, porque nunca imaginé que pudiese recibir mucho más de lo que podía dar".

Pandemia

De la época de la pandemia recuerda que "no solo me cuidasteis intentando evitar consultas innecesarias o escuchando, cosiendo mascarillas o facilitando pantallas de acetato, también lo hicisteis agradeciendo cada información o reflexión, apreciando mis relatos y animándome a seguir. Hasta la congoja. Hasta hacerme pensar que hacerlo podía ser un deber o una deuda pendiente con el mundo y conmigo misma".

La escritora afirma que "me apasiona la indumentaria y nuestras tradiciones, me atrapan, con emociones que desconozco por qué guardo en algún rincón de mí. Y tenía escrita una novela que no ganó el Premio Planeta, al que me presenté porque mi única lectora, Sacri, casi me obligó a hacerlo. Y decidí sacarla del cajón donde acumulaba polvo y darle luz... Siempre fui consciente de haberlo decidido gracias a vosotros, porque cada uno de vuestros comentarios debilitaron mis temores e inseguridades y mi pudor por mostrar emociones, que uno cree que siempre son muy de uno y de nadie más".

En definitiva, "aquí estoy, mas inquieta que nunca por la aventura. Mas yo también, porque siento que muestro lo que realmente soy cuando no soy yo. Arropada por una decena de talentos con los que convivimos en esta tierra cada día y que, como en mi novela, se han volcado al tornallón a hacer realidad el sueño de uno de los suyos. Porque de eso se trata, de lo que ganamos cuando arrimamos el hombro por los otros y de entender lo que de verdad importa. A todos, gracias mil".

Presentación

El próximo 17 de diciembre Lola Navarrete espera "que me acompañéis como responsables que sois de mi atrevimiento, en el Teatro Serrano, donde mi querido Toni Berbís ha aceptado el reto de ayudarme a presentaros la novela. Porque quiero compartir ese momento y agradecer, a cada uno de vosotros, haberme empujado hasta aquí, sin saber que me hacíais el mejor de los regalos. Y espero que tengáis paciencia y no compréis el libro hasta que lo ponga a la venta en Segorbe el 1 de diciembre, para que todo fluya como debe ser y la espera forme parte de esa magia con la que espero conquistaros una vez más".

Con respecto al título del libro, la autora explica que "el fin de las crisálidas es el fin de una época en la que los morerales se extendían por toda la península para alimentar a millones de gusanos de seda que crecían entre la gloria y las andanas. Es la seda y la belleza, nuestra historia y nuestra razón de ser y de sentir. Y espero que desde hoy sea, vuestra próxima aventura literaria. A todos gracias, por todo. Espero que lo disfrutéis”, concluye.