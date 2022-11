Este miércoles 23 de noviembre, a las 19.00 horas, en el salón de plenos del ayuntamiento de Altura, el dúo Mestizorras presentará el libro Taller de Chapa y Pintura. Este acto se enmarca en el conjunto de actividades de la VIII Semana contra la Violencia de Género, organizadas por el consistorio y que se desarrollarán del 21 al 27 de noviembre.

Mestizorras es el nombre que han adoptado el dúo formado por Mississippi y Amalas. La novela Taller de chapa y pintura comienza cuando tres amigas se enfrentan verbalmente a un acosador en el metro de Valencia. Un acto cotidiano con el que tienen que lidiar muchas mujeres cada día y que hace que muchas de ellas no se puedan sentir tranquilas en los espacios públicos. Ante este tipo de situación, las protagonistas del libro se preguntan que por qué no pueden ejercer ellas también la violencia para defenderse. Y deciden pasar a la acción matando a todos aquellos que la han llevado a cabo con ellas o con su círculo cercano. Una respuesta que pone sobre la mesa si esa es la salida para acabar con la violencia machista.

Un tema al que se suman otros muchos como el aborto, la inmigración, las enfermedades mentales, el FOMO (Fear of missing out) o las redes sociales: asuntos de gran trascendencia para la sociedad actual. Todo ello contado de una manera muy particular, con una banda sonora que hace de hilo conductor, diferentes titulares de periódico que dan veracidad a la ficción que se está narrando, conversaciones de What’sApp incrustadas o una parte escrita como si fuera un documental. En definitiva, un libro que, como dicen las propias autoras, han escrito «como nos ha dado la gana».