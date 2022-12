Belenismo, etnología, artesanía y tradición. Altura reúne todos estos elementos en su espectacular belén al aire libre, que ocupa este año 300 m², de la mano del artista voluntario Juanvi López Ors, con la ayuda de amigos y el respaldo del Ayuntamiento. De nuevo, dedica una calle, la del Portillo, a recrear escenas navideñas, montadas in situ y fabricadas en casa.

La alcaldesa, Rocío Ibáñez, y el alma máter del nacimiento, con la compañía de ediles, las camareras de la Virgen de Gracia y Representaciones Alturanas y numerosos vecinos inauguraron el escenario, que este año se amplía hasta el cruce con la calle Santa Bárbara.

Villa del Belén

La primera edila destacó el respaldo del consistorio y realzó esta iniciativa «totalmente desinteresada», que es todo un reclamo para atraer a numerosos visitantes. De hecho, en la entrada del municipio han colocado una pancarta con el lema Altura, Villa del Belén.

López indicó que es un trabajo que realiza «con mucho cariño» y añadió que «la aspiración desde hace años era hacer una cosa así, algo tan grande para que el pueblo tuviera una Navidad más alegre y propia, creando un buen ambiente y abierta para todos».

Esta afición de Juanvi surgió con el nacimiento de su hijo. «Llevo haciendo belenes pequeños desde hace 21 años, pero siempre me han gustado las manualidades y se me ocurrió hacer un belén en casa que tuvo mucho éxito. Después, comencé a montarlos en la iglesia primitiva o el salón parroquial, pero ver algunos de gran tamaño como el de Navajas me tentó e impulsamos uno viviente y al final derivó en uno en la calle», dijo.

Infortunio con el viento

La mayor parte de las figuras son de poliespán, recortadas y pintadas, algo que causa problemas por el viento. López recordó que, hace tres años, una racha de aire destrozó piezas montadas, «pero tuvo su lado bueno, ya que muchos vecinos se volcaron» y entre todos lo reconstruyeron.

Este belén en la calle que vuelve a transformar Altura tiene multitud de escenas, tanto propiamente belenísticas como secundarias, que obligan a una visita pormenorizada y minuciosa.