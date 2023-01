El concejal de Comercio, Educación, Festejos Taurinos y Pedanías de Segorbe, Nacho Cantó, ha dejado su cargo por motivos laborales. El edil llevaba siete años de dedicación municipal, primero en la oposición y en esta legislatura como parte del equipo de Mª Carmen Climent al frente del Ayuntamiento. La incompatibilidad con su nueva responsabilidad en el trabajo hace que no pueda terminar la legislatura. “Es un paso que me cuesta dar porque son muchas horas compartidas con un gran equipo humano, sacando proyectos importantes para el futuro de mi ciudad, pero mi nuevo situación laboral me impide tener la implicación que merecen los segorbinos” apunta Cantó.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, afirma tener “sentimientos encontrados ya que por un lado me alegro mucho por su mejora profesional y, por otro, me entristece perder a un gran compañero. Además estoy muy orgullosa del trabajo que ha realizado en una época muy complicada”. Con él al frente de la delegación de Comercio se han impulsado ayudas para emprendedores y para los comercios que tuvieron que cerrar en el covid; se ha aprobado el Plan Edificant que permitirá la reforma del CEIP Pintor Camarón; y se ha tenido una labor muy activa en la recuperación de las fiestas de toros en Segorbe. “Nacho Cantó es un ejemplo de capacidad, compromiso y dedicación y aunque su ocupación laboral no le permita seguir como concejal va a mantenerse estrechamente vinculado a Segorbe” afirma Mª Carmen Climent. En el pleno del próximo febrero se oficializará la salida de Cantó y su puesto será ocupado hasta final de legislatura por Ricardo Pascual, administrativo de profesión.