El escritor de Castellnovo Antonio Cruzans Gonzalvo ha publicado en la editorial Punto Rojo su última obra literaria, el poemario que lleva por título Presencias. Antología Pretérita.

Como el subtítulo indica, esta obra supone la recopilación de esos momentos pasados "en los que me sentí suficientemente vivo, por unas circunstancias o por otras, como para no manifestarlos en unos poemas", explica el autor.

Así, añade que "no pretendo demostrar nada, ni ilustrar a nadie, pero me encantaría que alguien los leyese y los hiciese suyos a su manera, pues todo poema, una vez creado, deja de ser de quien lo escribió para pasar a convertirse propiedad de cualquier persona que sea capaz de sentir algo con su lectura".

El autor

Nacido en 1957, Antonio Cruzans contrajo pronto la poliomielitis, "lo que me hizo renunciar a mi sueño infantil de ser futbolista y me obligué a convertirme en astronauta, por lo fácil que parece moverse en el vacío", recuerda. Estudió Filología Hispánica, mientras dispensaba revistas, material escolar, libros y otras chucherías en el negocio familiar, "porque para escribir me sobraba imaginación, pero me faltaba técnica. Al final la primera se fue menguando mientras ganaba terreno la segunda. Y de este equilibrio han ido surgiendo algunos relatos, unas pocas piezas teatrales y, sobre todo, muchos versos sueltos que se buscan entre sí para formar poemas. En conclusión, a lo único que aspiro es a seguir aprendiendo mientras pueda", afirma.