El IES Jérica-Viver ha participado por primera vez en un Proyecto Erasmus + KA226 con socios eslovacos, islandeses, polacos e italianos.

En concreto el proyecto 2020-1-ES01-KA226-SCH-096057 Gamification as an Educational Tool for Upper secondary schools on Paks and

environment ha permitido que 20 alumnos y alumnas del centro hayan viajado a Bolonia para disfrutar de cinco días de talleres y actividades junto con otros estudiantes de Italia y Eslovaquia

Durante el curso 2022-2023 han estado inmersos en un proyecto medioambiental donde han desarrollado un juego de mesa y un videojuego en el que han estudiado cuatro parques naturales europeos, flora, fauna , biodiversidad además de su historia y tradiciones locales.

Cierran así un proyecto cuyo eje vertebrador es la educación medioambiental, el cuidado de los espacios naturales y los valores europeos