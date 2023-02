Este sábado 25 de febrero, a las 12.00 horas, en la nueva Sala Enrique Ventura de Altura (calle Calvario), se inaugurará la exposición Efímera. El Arte que provoca introspección, de Vanessa Sellés Roig.

La muetra permanecerá abierta hasta el día 12 de marzo y se enmarca dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Altura para conmemorar el día de la Mujer, 8 de marzo.

Se trata de la primera exposición individual de esta autora local, en la que pretende hacer visible a la mujer, ponerla en valor y, de esta forma, promover la abstracción mental.

La propia artista señala que "esto me hace muy feliz, y no solo por exponer, sino por todo lo que supone. Necesitaba acercarme a casa, a mi pueblo. Y por fin muestro mi trabajo a la gente, a mi gente. Abrazo un espacio que van a poder visitar mis amigas, mi familia y sobre todo, mis abuelos. Y como podéis imaginar, la sonrisa no me la quitaré en todo el día. Por fin comparto lo que ocupa mi tiempo, me abro en canal y me expongo. Sí, a mi misma".

Objetivos

Así, Sellés explica que con Efímera "quiero provocar el pensamiento y buscar, a través del arte, las mil historias que se pueden contar. Deseo abstraer el pensamiento, pasar de lo figurativo y que, mirándoos el ombligo, celebréis la vida conmigo. Quiero subrayar a la mujer en su día, el 8 de marzo, y ver más allá de lo que es capaz”.