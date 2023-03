El Ayuntamiento de Segorbe ha abierto el plazo para optar a una plaza de dirección, a dos de docencia y a una de auxiliar administrativo del programa Escola d'Ocupació Et Formem Segorbe 2022, que se prevé comience a principios de mayo.

El Programa mixto de Empleo-Formación Escoles d'Ocupació Et Formem está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunidad Valenciana 2021-2027. Las especialidades a desarrollar en el Proyecto Et Formem Segorbe 2022, dentro del área profesional de albañilería y acabados, son:

- EOCB 0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

- EOCB 0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.

Las personas interesadas deben presentar su solicitud, preferentemente de forma telemática, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segorbe, por Solicitud de propósito general, dentro del catálogo de trámites y presencialmente en las oficinas de Registro hasta el 15 de marzo. Tanto en la web de Labora como en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Segorbe se puede encontrar toda la información relevante para participar en el proceso selectivo.

El consistorio ha recibido una subvención de la Generalitat por valor de 250.778,40 euros que permitirá realizar el proyecto denominado Escola d'Ocupació Et Formem Segorbe 2022, con un total de 20 participantes, distribuidos en dos grupos de 10 alumnos cada uno.