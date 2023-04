El Cor de la Generalitat valenciana va inaugurar una gira amb el programa per a veus femenines Aprile, giovinetto incantatore, que oferirà tres concerts. La primera actuació del conjunt vocal va ser el diumenge a Guardamar del Segura i les altres dos les duran a terme aquest divendres a Geldo i el dissabte a Benifaió, localitats que enguany estan nomenades capitals culturals de la Comunitat Valenciana.

Aprile, giovinetto incantatore és un programa que interpreten les dones del Cor de la Generalitat valenciana, amb l’acompanyament al piano de Francisco Hervás i sota la direcció de Jordi Blanch Tordera. En aquest repertori el públic escolta una primera part amb obres de dones compositores o basades en textos de dones (Clara Wieck, Christina Rossetti, Matilde Salvador i Eva Ugalde); i, seguidament, l’agrupació interpreta cors d’òpera i sarsuela per a veus femenines (de Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Jacques Offenbach, Francisco Asenjo Barbieri, Manuel Fernández Caballero i Federico Chueca).

Trajectòria

El Cor de la Generalitat valenciana depén de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i es va crear en 1987 amb el nom de Cor de València. És el cor titular del Palau de les Arts de València, al mateix temps que desenvolupa una activitat constant en els principals auditoris espanyols. Ha interpretat les grans obres del repertori simfònic coral i els principals títols del gènere líric, i freqüenta el repertori a cappella, amb una especial atenció als compositors valencians.

Premis

El director titular actual del conjunt és Francesc Perales, i Francisco Hervás, el seu pianista acompanyant. De Perales cal destacar que va estudiar Direcció de Cor i Orquestra amb Eduardo Cifre, José Ferriz i Manuel Galduf, i va obtindre el premi d’honor en ambdues especialitats. En 1983, va obtindre el segon premi en el Concurs Nacional de Direcció d’Orquestra Manuel Palau, i, des de 1988, és director del Cor de la Generalitat valenciana. Fou membre del Patronat del Palau de les Arts Reina Sofía fins a maig de 2018, i el 2017 va ser nomenat acadèmic de nombre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València.

Quant a la trajectòria desenvolupada per Hervás, destacar que des de 1988 ha centrat el seu treball en la música de cambra, especialment en la música per a cant i piano, i és pianista del Cor de la Generalitat des de l’any 1992.