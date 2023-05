La organización de la Marcha de Montaña de Bejís ha decidido suspender esta prueba, prevista para el próximo 4 de junio, ante la imposibilidad de compaginar el evento deportivo con el respeto a la zona que se vio afectada por el incendio del pasado verano.

A pesar de que este último fin de semana miembros de la organización estuvieron limpiando el recorrido previsto, posteriormente se llevó a cabo una reunión donde "se debatió sobre la idoneidad, seguridad y conservación del recorrido y su entorno", según explicaron.

Así, inciden en que "hubo varias diferencias de criterio, pero una sola preocupación por parte de las personas que participamos, y no es otra que la de no degradar más nuestro entorno".

Por tal motivo "y muy a pesar nuestro se ha decidido anular esta edición, ya que no hay tiempo material para buscar, adaptar, limpiar y documentar una prueba como la que creemos que debemos ofrecer".

Incendio

La suspensión de la prueba supone un duro golpe puesto que tras el fin de las restricciones por la pandemia del covid-19 la organización había puesto mucha ilusión para recuperarla. Sin embargo, dos meses después de que se disputara la edición del pasado año, "se declaró un terrorífico incendio que devastó la mayor parte del recorrido, lo cual desaconsejaba este año pasar por estos tramos para evitar una mayor degradación ya que la capa vegetal ha desaparecido en su totalidad".

Ante esta situación "se valoró la modificación de estas zonas y nos pusimos a trabajar en ello, limpiando y reparando antiguas sendas y caminos, pero después de varios informes se ha aconsejado que las nuevas rutas no son viables por varios motivos".

Cabe recordar que falta aproximadamente un mes para la prueba, lo que supone "buscar nuevos recorridos, presentar la documentación a los organismos oficiales (para lo cual ya estamos fuera de plazo) y adaptarlos resulta muy complicado y sin garantías de ofrecer una prueba a la altura, lo vemos imposible".

Recalcan además el compromiso "con la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales de la zona. Por lo tanto, creemos que es importante tomar esta decisión para evitar posibles daños adicionales al ecosistema local".

Devolución de la inscripción

Respecto a los participantes ya inscritos, han asegurado que "en breve se realizara la devolución del importe de la inscripción en la tarjeta con la que se realizó el pago".

También han querido dar las gracias "a los que se han ofrecido a colaborar en esta edición, sobre todo a las empresas locales que tanto necesitan días como los de la Marcha, y a los organismos oficiales que nos han respaldado desde el primer año".

Eso sí, aseguran que ya empiezan a trabajar en la edición de 2024 y anuncian a los aficionados al atletismo que "volveremos, no lo dudéis, si no es con el mismo recorrido que tanto os gusta será con otro, y si es este el caso seguro que tampoco os defraudara, porque Bejís tiene algo que no existe en otro lugar, encanto".