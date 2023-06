Le conocí hace sesenta años, toda una vida. Le traté casi a diario en su popular establecimiento cuando adquiría fundamentalmente la prensa y poco después las primeras chucherías para mis hijos. Siempre tenía detalles para los niños que en esas primeras edades tan felices les hacen, porque Mario sabía tratar a cada cliente como merecía. De las personas mayores en aquellos lejanos tiempos oíamos con frecuencia la frase «ese chico es muy servidor». Y esa era sin duda una de sus muchas virtudes. Mario te resolvía tus problemas en busca de una determinada publicación o tal o cual objeto que precisabas. Y además lo hacía con una permanente sonrisa, porque así era Mario.

Por eso su establecimiento fue creciendo y creciendo y con la permanente ayuda de su querida mujer y posteriormente de sus hijos, no solo iba creciendo esa estimada familia sino que iba creciendo el negocio y al matriz siguieron otros en otros puntos de la ciudad, agrandándose no sólo el número de clientes sino el de amigos, porque era imposible no sentirte amigo de Mario antes incluso que cliente.

Y Mario fue consiguiendo todo eso porque además era un hombre tremendamente trabajador. Con las primeras luces del día ya levantaba la puerta de su establecimiento y las cerraba a últimas horas. Era hablador, humilde, castellonero y madalenero íntegro, que como me decía la familia en las puertas de la Concatedral ha dejado este mundo contento, tras una exequias fúnebres en las que la voz de la cantante Bárbara Breva nos llenó de emoción.

Caída

Hace unos meses como consecuencia de una caída, la salud comenzó a retroceder; ya no iba a recoger sus almendras, ya no estaba tantas horas ayudando a sus hijos, que sabían defenderse muy bien y ya dedicó más horas al gran amor de su vida, a su mujer, a la apreciada Rosa María, que reconocía que lo más importante es que en sus últimos días, atendido con toda delicadeza en el Hospital Provincial, ha dejado este momento sin sufrir, porque hubiera sido injusto el sufrimiento, después de tantos años de trabajo y rodearse de una familia, mujer, hijos, hijos políticos y nietos que lo adoraban y que hoy lloran su muerte, dolor que debe ser mitigado por el recuerdo de este hombre tan querido, que descansa en paz.

Adéu, amic.