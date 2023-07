Mínimo 120.000 euros. Esa o mayor podría ser la cantidad que ha repartido el punto mixto de venta de Loterías y Apuestas del Estado de un municipio del Alto Palancia. El número premiado con un segundo premio, el 04034, se vendió por máquina y como explica la propietaria del establecimiento, «sabemos que hemos vendido varios, aunque todavía no cuántos».

La noticia ha corrido por Viver como lo hacen las buenas nuevas, con mucha rapidez y curiosidad por saber cuántos vecinos o conocidos se han visto agraciados por la fortuna. En Los Líos de la Suerte, el comercio portador de la buena fortuna, reconocen que «da mucha alegría saber que has hecho feliz a gente que conoces», y son los primeros en estar expectantes porque solo saben que han repartido miles de euros, aunque no con exactitud cuántos. «Hasta que no se haga el barrido no sabremos la cantidad», pero insisten en que saben seguro «que son varios» y también que «son vecinos de Viver o clientes habituales».

Teniendo en cuenta que por cada décimo de un segundo premio (600.000 euros a la serie) corresponden 60.000 euros, podríamos estar hablando de que Viver recibiría una importante recompensa.