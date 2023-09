Segorbe celebra este sábado un desfile benéfico de enaguas segorbinas, organizado por Manos Unidas, que tendrá lugar en el Teatro Serrano. Además, vuelven las competiciones deportivas con el CD Segorbe, el CDFS Segorbe y el Club de Baloncesto Segorbe.

El sábado, a las 19.00 horas, el Teatro Serrano de Segorbe un acto benéfico organizado por Manos Unidas en el que se rinde homenaje a las tradiciones de la ciudad con un Desfile de Enaguas Segorbinas. La entrada-donativo tiene un coste de cinco euros y se podrán adquirir en la taquilla del mismo teatro, a partir de las 17.00 horas.

Las actividades deportivas también tendrán protagonismo este fin de semana, con las competiciones de los diferentes clubs locales en las instalaciones municipales. La Ciudad Deportiva El Sisterre acoge, el sábado, los partidos del Cadete B vs Museros CF, a las 9.30, y del Infantil B vs Museros CF, a las 11.30. El Pabellón Deportivo Municipal acoge, también el sábado a las 17.00, el partido del CDFS Senior vs Puzol FS y el domingo, desde las 9.00 y durante toda la mañana, los amistosos de fútbol sala de categoría alevín, benjamín 3x1 e infantil 3x1 contra equipos de Puzol.

Por último, en el Pabellón Deportivo Municipal el equipo infantil masculino del Club Baloncesto de Segorbe disputará un partido el sábado, a las 11.00, contra el Puzol y el domingo, a las 19.00 horas, el Senior B jugará contra Quartell.