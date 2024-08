Guia per a no perdre's res de la II Nit de l'Art de Jérica

En la II Nit de l’Art de Jérica, que enlaira aquest cap de setmana, els dies 2 i 3 d'agost, en ple cor de la comarca de l'Alt Palància, la tradició es dona la mà amb la contemporaneïtat i el patrimoni es transforma en llenç i font d'inspiració i expressió artística. “El més contemporani que existeix és que es faça eixa abraçada entre les arrels culturals amb les propostes actuals. La ciutadania vol això: veure reflectit d'on ve i saber que no hi ha límits en l'art”, avança Yvonne Bacas, directora de la Nit de l’Art i coordinadora, des de l'Associació d'Art Contemporani (Asaco) de la trobada local. Una segona edició en la qual les 25 propostes que eixiran a escena miren a l'entorn, traspuen consciència ambiental i empoderen els valors com a poble i la importància de cuidar les arrels.

La torre mudejar de Jérica presideix una de les activitats de l'any passat. / Mediterráneo

Durant 24 hores ininterrompudes al llarg de dues jornades de trobada, art, música, tallers, dansa, moda i performances modelaran aquesta II Nit de l’Art de Jérica, impulsada des de l'ajuntament i amb la col·laboració de la Sociedad de Montes de Jérica, de Carmelo Ezpeleta i de la Diputació i que compta amb la implicació de tot el teixit associatiu i cultural del poble.

Performance col·lectiva

La Nit de l’Art de Jérica, és de Jérica. I així ho plasma la primera de les activitats d'aquesta segona edició, la performance col·lectiva Nace una Estrella: NITA (divendres, 2 d'agost, 19.00 hores, Centre sociocultural El Socós). Al capdavant d'aquest projecte multidisciplinari, dissenyat en exclusiva per a la Nit de l’Art i que unirà a exponents de l'art comarcal, se situen creadores com Meluca Redón, Cristina Perelló o Lila Latorre. Després d'aquesta incursió inaugural, NITA tornarà el dissabte 3 d'agost en forma d'un taller infantil amb materials reciclats a càrrec de RuralArte (18.30 hores al carrer Sant Ana) i d'una proposta sorpresa, La Nit de NITA, a les 21.00 hores en la plaça Germán Monleón.

El viatge a les arrels i la tradició que abandera la programació de la Nit de l’Art de Jèrica ho evidencia sense fissures la proposta internacional d'aquesta edició, que acosta l'artista de Sardenya Mónica Mura amb Cuntzerzu Pro Sonallas, una performance sonora i visual (3 d'agost, 20.30 hores, portal de Santa Ana), que traçarà un diàleg entre el so dels esquellots i les campanes de la torre mudèjar amb la destresa col·laborativa de l'Associació de Campaners de Jérica.

Identitat patrimonial

Mónica Mura treballa amb l'art contemporani en diàleg amb la identitat patrimonial i la memòria dels territoris. El projecte per a la Nit de l’Art li permet, diu, “aprofundir la meua investigació sobre el context cultural en el rural, prestant particular atenció a les realitats que es poden veure afectades per la globalització, gentrificació i despoblament”.

Mónica Mura posarà el toc internacional a aquesta edició. / Mónica Mura

Entre eixes realitats figuren labors tradicionals --i els seus sons-- com la del cencerrero. “A Espanya hi ha poc més de mitja dotzena que continuen produint les seues peces de manera artesanal. D'ací la importància i la urgència de posar-los en valor i resignificar a través de l'art contemporani el registre d'aquests sons”, detalla Mura.

Sense eixir de la disciplina de les performances, Jérica acollirà Pre-Broken, de l'artista Juana Varela. Una proposta visual que posseeix un espai sonor generat per uns ventiladors, un plàstic en moviment i un àudio amb diverses entrevistes de ràdio que s'entrellacen, solapen i distorsionen i que parlen de la naturalesa, el canvi, la història o les mutacions. Serà el 2 d'agost en la plaça de l'Ajuntament (20.30 hores).

Tania Ansio

La II Nit de l’Art de Jèrica també promourà la consciència ambiental a través de l'art amb la doble proposta que porta l'artista valenciana Tania Ansio. Es tracta de l'exposició Planeta Plástico (2 d'agost de 19.30 a 00.00 hores i 3 d'agost matí i vesprada, en l'hall de l'ajuntament). Una reflexió sobre el consum del plàstic a través d'obres fetes amb bosses plàstiques de colors, la matèria primera sobre la qual Ansio dissenya art, des de fa nou anys, per a, des de l'abstracció, convertir-ho en “eina de divulgació i sensibilització dels desastres ecològics”, explica. “M'agrada usar el color, que hi haja llum, però també que reflexionem, en aquest cas sobre el perill que suposa l'abús de plàstic”, adverteix.

No hay planeta B és l'acció participativa amb la qual Tania Ansio completarà el seu pas per la Nit de l’Art de Jérica, mitjançant el diàleg ciutadà plasmat en retallades plàstiques que aniran decorant una tela en gran format. “Em fa moltíssima il·lusió estar en la Nit de l’Art de Jérica; m'encanta que els pobles facen aquestes activitats culturals. Que hi haja vida, i que es promoguen accions entorn de la sostenibilitat, em sent abrigallada”, postil·la.

De la naturalesa com a font d'inspiració --i de les emocions-- beuen també els dissenys de Lila Latorre, que ha organitzat una desfilada de moda per a la segona jornada de la Nit de l’Art de Jérica (19.30 hores, en El Socós).

Pintura participativa

A l'agenda d'aquesta segona edició s'uneixen les intervencions pictòriques participatives per a retratar enclavaments característics del municipi dels col·lectius Mad Girls o Urban Sketchers Castelló (3 d'agost, a partir de les 10.00 hores, en la plaça de l'ajuntament i la torre mudèjar, respectivament); rondalles i espectacles de jotes (divendres 2, 21.00 hores, plaça de l'ajuntament) i visites escultòriques guiades i musicals, com Music-Art Itinerance per les Escultures de Collado, una ruta per les escultures del nuler José Antonio Collado que eixirà des de la plaça de la Llibertat i que amenitzarà la Societat Musical Cultural Otobesa de Jérica, o la visita per la localitat a càrrec del tècnic municipal David Navarro.

Tallers participatius (Jérica te hace volar, 2 d'agost, 19.30 hores, carrer Historiador Vayo; o de sabó artesanal a càrrec de la Asociación de Mujeres del municipio, el 3 d'agost a les 11.00 hores en els arcs de la plaça Germán Monleón); un vermú popular amb el dj Pepe Roca al comandament i concerts (Montefuji Band) són unes altres de les parades que ofereix l'escenari obert de la Nit de l’Art de Jérica 2024.