Paula e Inés ya reinan en Segorbe

El Jardín Botánico Pau de Segorbe ha vuelto a brillar impecable este fin de semana con las noches de presentación de la Reina Mayor y la Reina Infantil de las Fiestas Patronales de Segorbe 2024, Paula Tortajada e Inés Merino, respectivamente.

La noche del sábado fue el turno de la Reina Mayor, sus Damas y Corte de Honor, que en una espléndida velada congregó a cientos de ciudadanos y visitantes, para contemplar la proclamación de quienes serán sus máximas representantes durante el próximo año. La Reina Mayor, Paula Tortajada, después de once años volvió a mirar a su ciudad desde el mismo escenario que cuando fue Reina Infantil, con “la misma emoción y alegría, pero con la madurez que a lo largo de estos años he ido recogiendo”, afirmó en su discurso. Además, dedicó bonitas palabras a sus Damas y Corte, quienes declaró que con “su compañía y amistad harán que este año sea inolvidable”, y agradeció su apoyo a su familia.

Segorbe proclama a sus reinas de fiestas para 2024 / Mediterráneo

Su mantenedor, Francisco Segura, que se encargó de hacer especial la noche a la Reina, destacó rasgos de su personalidad. Así lo manifestó: “Desde que la conozco, me he dado cuenta de que su alegría no es solo rasgo de su personalidad; es una verdadera forma de vida. Paula tiene la increíble capacidad de encontrar lo positivo en cada situación”. Entre otros muchos elogios, Segura también quiso rememorar sus bonitos recuerdos en Segorbe, donde se siente “como en casa”, en una intervención muy emotiva.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, cerró este acto de presentación en el que la Reina Mayor de las Fiestas 2023, Valeria Marín, demostró su emoción y orgullo por haber vivido un año de representación de su ciudad inolvidable. En su discurso, la alcaldesa mostró su agradecimiento a todas las componentes de ambas cortes, así como a las Reinas salientes, por su dedicación a Segorbe, a los mantenedores de ambas presentaciones y todas las personas presentes y la organización y empleados que dedican su tiempo a las Fiestas Patronales.

Presentación infantil

La noche del domingo fue el gran momento de Paula Merino, Reina Infantil 2024, sus Damas y Cortes de Honor. La tormenta no pudo con la ilusión y las ganas de celebrar por parte de toda la ciudad la proclamación de las representantes de los niños y niñas de Segorbe, quienes brillaron una vez más esplendorosas en el bonito escenario de la Glorieta Municipal. Inés Merino, desde el atril, hizo resonar bonitas palabras de elogio a sus Damas y Corte, a su mantenedora, Alejandra Silvestre, familia y todas las personas que la han acompañado en la preparación de “su sueño”.

“Paula y yo, junto con nuestras damas y cortes de honor, nos sentimos felices de representar a Segorbe, y vivimos con mucha ilusión todos los aspectos que nos esperan de nuestras tradiciones, incluso los numerosos cambios de trajes, los moños y peinados muy estirados, los madrugones y las caminatas. Todo hace que cada momento valga la pena”, pronunció con emoción la Reina Infantil. También se dirigió y animó a Manuela Guillén, Reina Infantil saliente, que pronunció hermosas palabras para finalizar su gran año en el mismo lugar donde comenzó.

Por su parte, la mantenedora de Inés Merino, Alejandra Silvestre, afirmo estar “convencida de que durante el año de su reinado representará con esa dulzura que le caracteriza a Segorbe y no podremos estar más orgullosos de tenerla como Reina”, y se dirigió a damas y corte como “19 ángeles”, como expresó, que le habían “demostrado en los ratos que habían podido convivir”. Todo ello transcurrió en una noche que para todas ellas va a ser inolvidable, y que dio paso de forma inmejorable a la semana de las Fiestas Patronales de Segorbe.