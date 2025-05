El GAL Palancia Mijares obtiene 1,9 millones de euros para ayudar a crear nuevas empresas en el interior

El GAL Palancia Mijares afronta un ilusionante nuevo periodo LEADER con una inversión de 1.927.964,01 euros para 2025 que repercutirán en mejoras en los municipios que forman parte del GAL a través de acciones que potencien las oportunidades en el interior.

Tal y como explica el presidente del GAL, Adolfo Aucejo, estas ayudas se centran en “destinar recursos a planes concretos que ayuden a crear nuevas empresas en el interior”. Ayuda a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, ayuda a la creación de microempresas no agrarias, para la mejora en empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales, así como para la creación de empresas o inversiones en empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, para la transformación o comercialización de productos agrícolas y ayudas destinadas a servicios básicos e infraestructuras en las zonas rurales. Ese es el destino de “esta nueva inversión que casi alcanza los dos millones de euros y que supone una inyección de futuro para nuestro entorno”, explica el presidente respecto de las ayudas LEADER.

Así, la resolución que es plurianual permitirá desarrollar acciones concretas que “se traduzcan en nuevos puestos de trabajo que se puedan consolidar” en los municipios del área de influencia, “así como abrir nuevas vías de negocio”, según Aucejo.

Un Grupo de Acción Local con 22 municipios y 37 entidades

El Grupo de Acción Local Palancia Mijares se creó en mayo de 2016 con el objetivo de formar parte de los GAL LEADER 2014–2020 seleccionados por la Conselleria, aunque el territorio que representa tiene experiencia desde 1991 en la gestión de los fondos LEADER.

Forman parte de él 22 municipios representados por los ayuntamientos de Algimia de Almonacid, Arañuel, Azuébar, Barracas, Caudiel, Chóvar, Cirat, Gaibiel, Higueras, Matet, Montán, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Sacañet, Torás, Torralba del Pinar, El Toro, Vall de Almonacid, Villamalur, Villanueva de Viver y Viver; y otras 37 entidades que son la Asociación Empresarial de Turismo del Alto Palancia, la Asociación Cultural Castillo de Almonacid, la Asociación Cultural Artea, FEPAC-ASAJA, la delegación de Castellón de la Federación de Caza, la Asociación Cultural Aguanaj, la Cooperativa de Torás, la Asociación de Pensionistas y Jubilados Flor de Té, la Asociación de Vecinos de El Tormo, AFFAMER Castellón, Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Caudiel, Sociedad de Cazadores San Huberto, AC La Rectoría, COOP. Agraria AYR, Asociación de Mujeres de Montán, Asociación de Jubilados y Pensionistas San Bernardo, Asociación Cultural Conde de Vallterra, COOP. Montán, Asociación de Jubilados y Pensionistas Canales de la Bellida, FED. COOP. Agroalimentaries CV, Asoc. Cultivadores y Recolectores de Trufa de la provincia de Castellón, Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Viver, la Asociación Cultural El Almendro, COOP. El Porvenir, SAT 985 de Azuébar, Hort del Manyano COOP., Asociación Cultural y Recreativa de El Toro, Colectivo Crea, Asociación Cultural Las Salinas, Sociedad de Cazadores San Isidro de Sacañet, COOP. San Isidro de Caudiel, SAT nº 1.752 Almazara Sierra de la Estrella de Matet, Asociación Provincial de Empresarios de Campings de Castellón, ASHOTUR, Asociación de Agroturismo de la provincia de Castellón, Asociación Cultural Unión Musical de Caudiel y Asociación de Mujeres Valle de Azur.