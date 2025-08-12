Coordinan la seguridad para la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

Segorbe se prepara para vivir sus días de máxima celebración, sus esperadas fiestas, que congregan a miles de visitantes. El consistorio segorbino acogió ayer la junta local de seguridad con la finalidad de coordinar el plan para las fiestas patronales, la Entrada de Toros y Caballos y los festejos taurinos, que tendrán lugar del 30 de agosto al 14 de septiembre.

La reunión estuvo encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Mari Carmen Climent; y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García. El encuentro contó con la asistencia de todos los agentes implicados en organizar los dispositivos de prevención y protocolos de actuación durante los actos.

«Desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos por la implicación y predisposición de todos los representantes que han asistido a la junta y que ofrecen un servicio excelente para garantizar la seguridad de nuestras fiestas», manifestó la primera edila de la capital del Alto Palancia.

Las fiestas de Segorbe, declaradas de Interés Turístico Nacional, son un referente cultural y turístico. Entre sus citas más destacadas están las presentaciones de las reinas de las fiestas, la tradicional ofrenda a Nuestra Señora de la Cueva Santa, la romería a la ermita y la popular Enramada. Además, las verbenas en el Jardín Botánico Pau crean un ambiente festivo único en el municipio.

La semana taurina incluye la espectacular Entrada de Toros y Caballos, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2005, que atrae cada año a la ciudad a miles de visitantes de toda España.