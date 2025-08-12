Coordinan la seguridad para la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe
También organizan los protocolos de actuación para los festejos patronales y los actos taurinos
Segorbe se prepara para vivir sus días de máxima celebración, sus esperadas fiestas, que congregan a miles de visitantes. El consistorio segorbino acogió ayer la junta local de seguridad con la finalidad de coordinar el plan para las fiestas patronales, la Entrada de Toros y Caballos y los festejos taurinos, que tendrán lugar del 30 de agosto al 14 de septiembre.
La reunión estuvo encabezada por la alcaldesa de la ciudad, Mari Carmen Climent; y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García. El encuentro contó con la asistencia de todos los agentes implicados en organizar los dispositivos de prevención y protocolos de actuación durante los actos.
«Desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos por la implicación y predisposición de todos los representantes que han asistido a la junta y que ofrecen un servicio excelente para garantizar la seguridad de nuestras fiestas», manifestó la primera edila de la capital del Alto Palancia.
Las fiestas de Segorbe, declaradas de Interés Turístico Nacional, son un referente cultural y turístico. Entre sus citas más destacadas están las presentaciones de las reinas de las fiestas, la tradicional ofrenda a Nuestra Señora de la Cueva Santa, la romería a la ermita y la popular Enramada. Además, las verbenas en el Jardín Botánico Pau crean un ambiente festivo único en el municipio.
La semana taurina incluye la espectacular Entrada de Toros y Caballos, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2005, que atrae cada año a la ciudad a miles de visitantes de toda España.
- Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: 'Es un problema para los vecinos
- El Alto Palancia vive un fuerte temporal con lluvias y granizo
- La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
- Una joya en peligro de derrumbe en Castellón: Comienza el rescate de la Cartuja de Valldecrist
- Los vientos huracanados de la borrasca 'Herminia' provocan incidentes por toda la provincia de Castellón
- Una campeona del mundo 'made in Soneja': Fátima busca nuevas metas con su caña de pescar
- La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
- Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos