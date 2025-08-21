La historia de la ejemplar forma en la que el Museo Ferroviario de Torás ha ampliado su catálogo

Tan importante como tener recursos para abordar un proyecto es tener la habilidad de no perder oportunidades y de eso tiene mucho la reciente incorporación de un nuevo elemento a la colección del Museo Ferroviario de Torás que desde hace dos años no para de crecer en la antigua estación del municipio.

La generosidad está en la base del proyecto que se inauguró el 29 de diciembre del 2024, coincidiendo con el 125 aniversario de la primera inauguración del edificio, y que desde entonces está abierto al público de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Como explica José Antonio Planillo, informador turístico de Torás e impulsor de este particular centro cultural, «llevo dos años trabajando en este museo», con el respaldo del Ayuntamiento, que se ha alimentado principalmente «con piezas aportadas por vecinos y entidades de forma altruista».

En esta suma de voluntades, las oportunidades surgen cuando menos se esperan, lo importante es estar atento para aprovecharlas, y las obras de electrificación de las vías de la línea ferroviaria que conecta con Zaragoza era una de las buenas.

Explica Planillo que «aprovechando que tenemos el museo en la zona en la que están realizando esos trabajos, hablamos con el encargado general del proyecto y le preguntamos si nos podíamos quedar con alguna de las piezas que estaban retirando». La respuesta fue afirmativa.

Momento de la colocación del semáforo cedido al Museo Ferroviario de Torás. / JOSÉ A. PLANILLO

En concreto, mostraron interés por un semáforo de avanzada, señales, balizas y otro tipo de materiales. Pero no solo les dieron una respuesta afirmativa, los operarios que están realizando las mencionadas obras se han encargado de instalar el semáforo en el exterior del museo, sin más contraprestación que el agradecimiento de quienes están detrás de esta promoción del patrimonio histórico.

Planillo remarca que «lo que nos han concedido estos operarios es impagable, por el tiempo que le han dedicado y por ayudar a que este museo siga creciendo, además de por aguantar todo lo que les hemos pedido».

El informador turístico de Torás, junto a operarios de la empresa que está llevando a cabo la electrificación de la línea ferrea hasta Zaragoza. / JOSÉ A. PLANILLO

La colección museográfica, según resume, está integrada por varios paneles «que explican un poco la historia de la Vía Verde de Ojos Negros, elaborados por la cátedra Demetrio Ribes», además de otros que relatan la historia de la Compañía Central de Aragón, así como varios acontecimientos vividos en la estación de Torás, «como la acción de los maquis del Tren Cometa, coincidiendo con el décimo aniversario del alzamiento nacional». Entre los elementos expuestos hay piezas de faroles, uniformes o gorras, entre otros.

De forma complementaria, se organizan actividades como presentaciones de libros. Por el museo ha pasado, por ejemplo, la conocida escritora segorbina y premio Azorín 2025, Rosario Raro, con la que se abordaron los paralelismos de la estación de Torás con la de Canfranc, protagonista en dos de sus novelas. También estuvo en la estación Isabel Irlandés, una de las víctimas del tren que quedó atrapado por el incendio de Bejís hace tres años.