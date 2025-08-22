La institución provincial de Castellón inyecta 190.000 euros a Pina de Montalgrao para aumentar su oferta turística

La Diputación de Castellón, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Pina de Montalgrao, encabezado por su alcaldesa, María Ángeles Murria, destina 190.000 euros para la construcción de una vivienda rural con la que este municipio de la comarca del Alto Palancia "sumará a su oferta un alojamiento turístico de calidad que permitirá acoger a los visitantes y dinamizar la actividad, tanto turística como económica en el municipio”, señala la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

El convenio viene motivado por la necesidad que ha trasladado el consistorio por construir un inmueble destinado a una vivienda de uso turístico, al ser este sector un motor importante para estimular el crecimiento de la economía local. El edificio en cuestión constará de tres plantas. En la baja estará el acceso y se ubicarán el salón-comedor-cocina, aseo y escalera; la primera constará de dos dormitorios dobles, un baño, espacio distribuidor y escalera; y, por último, la segunda albergará dos dormitorios dobles, un baño, lavadero, espacio distribuidor y escalera.

“Desde la Diputación de Castellón seguimos invirtiendo con el objetivo de que los 135 municipios de nuestra provincia sean fuente de oportunidades, crecimiento y desarrollo”, incide la dirigente provincial, quien añade que “para municipios como Pina de Montalgrao, es fundamental contar con estas ayudas para poder sumar recursos turísticos, en este caso una vivienda rural, y disponer así de un nuevo espacio para que los turistas sigan llegando a la población y puedan alojarse en ella”.

Vocación de colaboración

“Con esta ayuda económica ponemos de manifiesto una vez más nuestra vocación de ayudar a los ayuntamientos de la provincia para que puedan llevar a cabo proyectos que generen oportunidades económicas”, subraya Barrachina.

Desde el gobierno provincial hacen hincapié en que, durante el presente ejercicio, "se ha reforzado la promoción turística y la generación de empleo" en las comarcas castellonenses, con la contratación de informadores turísticos en 93 municipios. Una convocatoria de ayudas cuya partida casi se ha cuadruplicado desde el 2023 hasta alcanzar los 715.000 euros.

Asimismo, destacan el número de municipios beneficiarios, que también se ha triplicado, pasando de 31 en el 2023 a 93 en este 2025. Con estas ayudas, la Diputación de Castellón "posibilita que los ayuntamientos mantengan abiertas sus oficinas turísticas durante el máximo número de meses posibles al año, potenciando sus oportunidades de dinamización turística y favoreciendo, del mismo modo, la inserción laboral en los pueblos", aseveran.