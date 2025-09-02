Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segorbe da a conocer los ganadores del concurso festivo de escaparates

Las calles de Segorbe ya lucen festivas gracias a los establecimientos participantes

Foto de grupo de la entrega de premios del concurso de escaparates de las fiestas de Segorbe.

Foto de grupo de la entrega de premios del concurso de escaparates de las fiestas de Segorbe. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Las calles de Segorbe ya lucen festivas gracias a los establecimientos participantes en el Concurso de Escaparates de las Fiestas Patronales 2025, que hoy han conocido el veredicto del jurado.

Respecto a los criterios de originalidad, creatividad, innovación, calidad, diseño, iluminación y color, los resultados han sido los siguientes:

En la modalidad A, han resultado ganadores:

- Farmacia Carot Campos, primer premio dotado con 300 euros.

- Carpintería Andueza, segundo premio dotado con 200 euros.

En la modalidad B, han resultado premiados:

- Peluquería Pelarte, primer premio dotado con 300 euros.

- Papelería Agua Limpia, segundo premio dotado con 200 euros.

En la modalidad artística, ha sido galardonado:

-Segorflor, dotado con 300 euros.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, y el concejal de Comercio, Aitor Aparicio, han agredecido "el excelente trabajo realizado por nuestros establecimientos locales, que siempre nos sorprenden con su talento y que hacen de nuestras fiestas un lugar todavía más bonito al que asistir gracias a sus creaciones. Enhorabuena a todos los participantes y como no, a los ganadores".

