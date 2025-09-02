Segorbe da a conocer los ganadores del concurso festivo de escaparates

Las calles de Segorbe ya lucen festivas gracias a los establecimientos participantes en el Concurso de Escaparates de las Fiestas Patronales 2025, que hoy han conocido el veredicto del jurado.

Respecto a los criterios de originalidad, creatividad, innovación, calidad, diseño, iluminación y color, los resultados han sido los siguientes:

En la modalidad A, han resultado ganadores:

- Farmacia Carot Campos, primer premio dotado con 300 euros.

- Carpintería Andueza, segundo premio dotado con 200 euros.

En la modalidad B, han resultado premiados:

- Peluquería Pelarte, primer premio dotado con 300 euros.

- Papelería Agua Limpia, segundo premio dotado con 200 euros.

En la modalidad artística, ha sido galardonado:

-Segorflor, dotado con 300 euros.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, y el concejal de Comercio, Aitor Aparicio, han agredecido "el excelente trabajo realizado por nuestros establecimientos locales, que siempre nos sorprenden con su talento y que hacen de nuestras fiestas un lugar todavía más bonito al que asistir gracias a sus creaciones. Enhorabuena a todos los participantes y como no, a los ganadores".