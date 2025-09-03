Segorbe disparará un castillo de fuegos con tres escenarios para despedir sus fiestas y dar paso a la semana taurina

Los fuegos artificiales de la noche de este domingo, 7 de septiembre, cuentan con novedades estas fiestas patronales y llenarán de color los Mesones, la plaza Alto Palancia y la Glorieta Municipal.

Como novedad, el espectáculo pirotécnico se disparará en tres fases, "de forma que se pretende aproximar al máximo este espectáculo tan esperado de las fiestas al público, para que puedan disfrutarlo como nunca antes", ha aclarado el concejal de Fiestas, Ricardo Pascual.

Cartel del castillo de fuegos de fin de fiestas. / Mediterráneo

Tres escenarios

De esta forma, las tres fases en las que se podrá disfrutar el castillo serán las siguientes: un primer escenario en la plaza de los Mesones, pensado para ver desde la zona de la iglesia de Santa María, un segundo escenario en la plaza que se disparará desde la plaza Alto Palancia, pensado para ver desde la plaza del Agua Limpia y alrededores, y una tercera fase que se disparará desde un lado del templete y desde el paseo inferior, que se podrá disfrutar en los alrededores de la Glorieta Municipal.

El acto comenzará a las 22.30 horas y será disparado por Peñarroja.