El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
Un vecino de Altura se ha embolsado este miércoles más de 92.000 euros en el sorteo
Un vecino de Altura ha sido agraciado con un premio de 92.491,35 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 10 de septiembre. El boleto, validado en el despacho Receptor nº 23450, ubicado en la Plaza Mayor, 7, corresponde a un acertante de segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario.
La combinación ganadora de la jornada estuvo formada por los números 2, 37, 45, 11, 39 y 24, con el 19 como complementario y el 7 como reintegro. El agraciado rozó la primera categoría, que se consigue al acertar los seis números principales, pero aun así se ha llevado un premio cercano a los 100.000 euros.
La Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, se celebra a diario y permite jugar desde 0,50 euros por apuesta, con un mínimo de un euro por boleto. El 55% de la recaudación se destina a premios, que se reparten en diferentes categorías en función del número de aciertos.
Los que no hayan tenido suerte en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad en el sorteo del jueves 11 de septiembre, en el que, de nuevo, se pondrán en juego miles de euros para quienes logren acertar la combinación ganadora.
