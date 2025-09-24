Entrada gratis este fin de semana a los museos de Segorbe por el Día Mundial del Turismo

El Ayuntamiento de Segorbe celebra este fin de semana el Día Mundial del Turismo, que tiene lugar el 27 de septiembre, con la apertura gratuita de sus museos el sábado y el domingo.

La gratuidad de los museos (a excepción del Museo del Aceite por periodo vacacional), durante dos jornadas (27 y 28 de septiembre) se puede aprovechar al máximo gracias a la audioguía ‘Ruta ciudad’ de la aplicación gratuita ‘Segorbe Turismo’, que ofrece detalles sobre los puntos de interés histórico y cultural de la ciudad.

Los visitantes y la población podrán acercarse a la riqueza cultural e histórica de la ciudad sin coste en los siguientes centros museísticos (en su horario habitual):

– El Museo de la Catedral

– Museo de Arqueología y Etnología (MAES)

– El Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos

– El Centro de Interpretación Torres Medievales

– El Centro Interpretación Criptas de la Catedral

– El Centro de Interpretación In Memoriam (Museo personajes ilustres)

– El Fuerte de la Estrella