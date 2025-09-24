Entrada gratis este fin de semana a los museos de Segorbe por el Día Mundial del Turismo
Vecinos y visitantes podrán acceder sin coste a todos los espacios museísticos de la localidad, excepto el Museo del Aceite, cerrado por vacaciones
El Ayuntamiento de Segorbe celebra este fin de semana el Día Mundial del Turismo, que tiene lugar el 27 de septiembre, con la apertura gratuita de sus museos el sábado y el domingo.
La gratuidad de los museos (a excepción del Museo del Aceite por periodo vacacional), durante dos jornadas (27 y 28 de septiembre) se puede aprovechar al máximo gracias a la audioguía ‘Ruta ciudad’ de la aplicación gratuita ‘Segorbe Turismo’, que ofrece detalles sobre los puntos de interés histórico y cultural de la ciudad.
Los visitantes y la población podrán acercarse a la riqueza cultural e histórica de la ciudad sin coste en los siguientes centros museísticos (en su horario habitual):
– El Museo de la Catedral
– Museo de Arqueología y Etnología (MAES)
– El Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos
– El Centro de Interpretación Torres Medievales
– El Centro Interpretación Criptas de la Catedral
– El Centro de Interpretación In Memoriam (Museo personajes ilustres)
– El Fuerte de la Estrella
- Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: 'Es un problema para los vecinos
- La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
- Una joya en peligro de derrumbe en Castellón: Comienza el rescate de la Cartuja de Valldecrist
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Los vientos huracanados de la borrasca 'Herminia' provocan incidentes por toda la provincia de Castellón
- La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
- Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos
- Ya hay fecha para empezar a reforestar las zonas quemadas por el grave incendio de Bejís