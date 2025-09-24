Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrada gratis este fin de semana a los museos de Segorbe por el Día Mundial del Turismo

Vecinos y visitantes podrán acceder sin coste a todos los espacios museísticos de la localidad, excepto el Museo del Aceite, cerrado por vacaciones

Segorbe abrirá sus museos este fin de semana por el Día Mundial del Turismo.

Segorbe abrirá sus museos este fin de semana por el Día Mundial del Turismo. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe celebra este fin de semana el Día Mundial del Turismo, que tiene lugar el 27 de septiembre, con la apertura gratuita de sus museos el sábado y el domingo.

La gratuidad de los museos (a excepción del Museo del Aceite por periodo vacacional), durante dos jornadas (27 y 28 de septiembre) se puede aprovechar al máximo gracias a la audioguía ‘Ruta ciudad’ de la aplicación gratuita ‘Segorbe Turismo’, que ofrece detalles sobre los puntos de interés histórico y cultural de la ciudad.

Los visitantes y la población podrán acercarse a la riqueza cultural e histórica de la ciudad sin coste en los siguientes centros museísticos (en su horario habitual):

– El Museo de la Catedral

– Museo de Arqueología y Etnología (MAES)

– El Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos

– El Centro de Interpretación Torres Medievales

– El Centro Interpretación Criptas de la Catedral

– El Centro de Interpretación In Memoriam (Museo personajes ilustres)

– El Fuerte de la Estrella

Horarios de los museos de Segorbe.

Horarios de los museos de Segorbe. / Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents