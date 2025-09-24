Segorbe da luz verde a su plan municipal de igualdad de oportunidades
La alcaldesa destaca que, además de cumplir con la legislación, buscan fijar las medidas necesarias para eliminar cualquier barrera o desigualdad por cuestión de género en todo el consistorio
El pleno del Ayuntamiento de Segorbe, celebrado el mes de septiembre, ha aprobado el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades de la Plantilla de Trabajadoras y Trabajadores del consistorio.
Este texto supone el compromiso institucional con la equidad de género, tanto a nivel de responsabilidad legal como de voluntad política, cumpliendo con la legislación vigente y persiguiendo objetivos como eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, involucrar a toda la plantilla en la implementación del plan, el diagnóstico profesional en cuestiones relacionadas con este tema en la institución, la proposición de medidas concretas y negociadas para fomentar buenas prácticas y el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación del mismo.
Así pues algunos de los compromisos adquiridos con este plan por parte de la institución contemplan formaciones internas; la implantación y difusión de un protocolo de acosos sexual y por razón de sexo; paridad en órganos de selección y justificación de excepciones y visibilización del compromiso institucional, entre otros muchos aspectos que incluyen la evaluación de factores clave del plan.
“Cumplir con la legislación vigente en igualdad no es el único objetivo de este plan, si no que pensamos ir mucho más allá, tomando decisiones que establezcan las medidas necesarias para eliminar cualquier barrera o desigualdad por cuestión de género en todas las áreas municipales”, ha manifestado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.
