Segorbe convierte su Glorieta en un museo al aire libre con 'El Prado en las Calles'

El Jardín Botánico Pau de Segorbe se ha transformado desde hoy, 26 de septiembre, en un espacio expositivo único: la muestra itinerante El Prado en las Calles, organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, que permanecerá abierta hasta el 26 de octubre.

Durante un mes, vecinos y visitantes podrán pasear entre 50 reproducciones fotográficas a tamaño real de algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca madrileña. Velázquez, Goya, Rubens, El Bosco, Caravaggio, Rembrandt, Durero o Sorolla son algunos de los grandes maestros que «viajan» a la capital del Alto Palancia a través de esta iniciativa.

La exposición propone un recorrido cronológico por las distintas escuelas que componen la colección permanente del Prado —flamenca, italiana, francesa, alemana, holandesa y española— desde el siglo XII hasta los albores del XX. Cada panel, además, incorpora información bilingüe y códigos QR que permiten profundizar en el contexto de las obras y en la historia de la pinacoteca.

La exposición propone un recorrido cronológico por las distintas escuelas que componen la colección permanente del Prado. / MEDITERRÁNEO

Una inauguración institucional

El acto inaugural contó con la presencia de Mª Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe; Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat; Fernando Pérez, técnico de Educación del Prado; y Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España. Tras la presentación, se entregaron varios catálogos del Museo del Prado a la Biblioteca Municipal de Segorbe, ampliando así sus fondos documentales.

La primera edil subrayó la singularidad de esta propuesta: «Gracias a este proyecto, pasear por nuestra glorieta va a ser también pasear por la historia del arte. Invito a segorbinos y visitantes a no dejar pasar esta oportunidad única», afirmó Climent.

Un proyecto global con parada en Segorbe

El Prado en las Calles nació en 2015 con vocación internacional, llevando reproducciones del museo a países como El Salvador, Guatemala, Cuba, Panamá, Costa Rica o Perú. Desde 2019, la iniciativa recorre también ciudades españolas como Mérida, Jerez de la Frontera, Elche, Cartagena o Palencia.

Su llegada a Segorbe forma parte del itinerario previsto en la Comunitat Valenciana durante 2025, consolidando la proyección cultural de la localidad como punto de encuentro para el arte.

Durante un mes, vecinos y visitantes podrán pasear entre 50 reproducciones fotográficas a tamaño real. / MEDITERRÁNEO

El compromiso de Iberdrola con el patrimonio

La Fundación Iberdrola España, miembro protector del Museo del Prado, colabora con la institución desde 2010 en programas de conservación, restauración y becas para jóvenes restauradores. Desde 2011 ha destinado más de 13 millones de euros al área de Arte y Cultura, financiando proyectos de restauración e iluminación en museos y edificios singulares. En la Comunitat Valenciana destacan intervenciones como las murallas del castillo de Vilafamés, la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de València o el Palau de la Música.

Un museo en la calle, un mes para recorrerlo

Hasta el 26 de octubre, la glorieta segorbina se convierte en un aula abierta de arte universal. Una oportunidad para que cualquier visitante pueda disfrutar, de manera gratuita y accesible, de la riqueza del Prado en pleno corazón de Segorbe.