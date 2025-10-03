El Consell destinará 7,7 millones a regenerar el monte del Alto Palancia arrasado por el fuego en 2022

La Generalitat destinará una inversión de 7,7 millones de euros en la segunda fase de los trabajos para la restauración forestal de las zonas afectadas por los grandes incendios ocurridos en la Comunitat Valenciana en 2022, con actuaciones previstas en municipios como Torás y otras zonas de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, Viver, en el Alto Palancia; y Alcublas y Andilla.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, fue testigo ayer de las tareas de regeneración forestal en el municipio de Torás, uno de los enclaves más afectados por el incendio de Bejís, donde destacó que la Generalitat «está desarrollando la mayor apuesta de restauración forestal en respuesta a catástrofes que arrasaron más de 31.500 hectáreas hace tres años».

En 2022, marcado como un año negro en incendios, se calcinaron en la Comunitat Valenciana 31.589 hectáreas, el 95% concentradas en los incendios de la Vall d’Ebo, Bejís y Venta del Moro. El fuego de Bejís fue el más devastador, con 18.540 hectáreas afectadas entre Castellón, Valencia y Teruel, permaneciendo activo desde el 15 de agosto hasta el 13 de septiembre.

Recuperación a medio y largo plazo

Martínez Mus explicó que los trabajos impulsados por la Generalitat «van más allá de las actuaciones de emergencia y se orientan a una recuperación a medio y largo plazo, combinando la restauración ambiental, la prevención de incendios y la mejora de hábitats».

Entre las medidas destacan la gestión del arbolado quemado y la construcción de fajinas y albarradas para proteger el suelo y favorecer la regeneración natural, así como la promoción de la biodiversidad mediante el resalveo de especies autóctonas del género quercus y nuevas reforestaciones que refuercen la resiliencia de los montes. También pretenden mejorar la red viaria forestal y crear de franjas de protección en los caminos para garantizar un acceso más rápido y eficaz a los equipos de gestión y extinción.

Incidió en que la recuperación no se centra solo en la vegetación: «Estamos trabajando en la instalación y acondicionamiento de charcas y puntos de agua que contribuyen a la conservación de la fauna y a la sostenibilidad de la biodiversidad». La primera fase de las actuaciones de emergencia programadas permitieron el apeo de arbolado con riesgo de caída y su triturado en 110,6 hectáreas, la mejora de 70 kilómetros de pistas forestales y la construcción de ocho muros de mampostería y escollera. Las obras comportaron una inversión cercana a 2 millones de euros.