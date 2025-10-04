El relevo generacional centra el VIII Encuentro Empresarial del Alto Palancia en Segorbe

El VIII Encuentro Empresarial del Alto Palancia se ha celebrado en Segorbe bajo la organización de la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia (FECAP). La cita ha reunido a instituciones, empresas familiares y profesionales de la comarca en una jornada marcada por el análisis y la reflexión en torno al relevo generacional, uno de los principales retos que afronta el tejido empresarial de la zona.

El programa de actividades incluyó una entrevista a Araceli Císcar, del grupo alimentario Dacsa, conducida por Maria Bellmunt, en la que se abordaron cuestiones clave sobre la continuidad en las empresas y la importancia de una gestión adaptada a los nuevos tiempos.

Asimismo, el consultor y profesor Paco Lorente ofreció una ponencia centrada en la innovación y en las estrategias para afrontar con éxito la transición entre generaciones en el ámbito empresarial. La jornada se completó con una mesa redonda en la que participaron diferentes compañías de la comarca, que compartieron sus experiencias y perspectivas sobre este proceso.

El encuentro concluyó con la entrega del Premio Alto Palancia Emprende, que en esta edición ha recaído en Paula Lorente Guerrero por su proyecto “El retorno del pastoreo al mundo rural”, una iniciativa que apuesta por recuperar una actividad tradicional como vía de desarrollo económico y social en el territorio.