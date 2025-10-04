SinergiaCrece reúne a más de 200 profesionales en Segorbe

El Teatro Serrano de Segorbe ha acogido el VIII Encuentro Empresarial SinergiaCrece FECAP, una cita ya consolidada como referente para el tejido económico del Alto Palancia. Más de 200 profesionales, empresas y representantes institucionales se han dado cita en una jornada dedicada a la innovación, el talento emprendedor y la colaboración empresarial.

El acto ha contado con la presencia del presidente de FECAP, Federico Lozano; la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent; el diputado provincial de Promoción Económica, Vicente Pallarés; el diputado autonómico, Salvador Aguilella; y la directora de la oficina local del Banco Sabadell, Yolanda Fortea, entre otras autoridades.

Inspiración e innovación desde el pensamiento lateral

La primera ponencia de la jornada ha sido impartida por Paco Lorente, especialista en marketing y estrategia, quien ha compartido técnicas de pensamiento lateral aplicadas a la creatividad y la innovación empresarial. Lorente ha mostrado cómo replantear ideas desde nuevas perspectivas puede abrir soluciones diferentes tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Reconocimiento al emprendimiento del territorio

Uno de los momentos más destacados ha sido la entrega del Premio Alto Palancia Emprende, que este año ha reconocido a Paula Lorente Guerrero por su proyecto ‘Retorno del pastoreo al mundo rural’. También han resultado finalistas Soledad Hermo Pariente y Julio Martín Hernández Bondaruk por la iniciativa ‘Hernández Flutes S.L.’, y Flora Josiane Ramírez y Alexandre José de Barros por ‘La Querencia – heladería artesanal’, tres proyectos que reflejan el espíritu emprendedor e innovador de la comarca.

También se ha hecho entre del premio y reconocimientos de Alto Palancia Emprende. / MEDITERRÁNEO

Experiencias empresariales y liderazgo femenino

El encuentro ha continuado con una mesa redonda en la que han participado Carmen Zarzoso (Construcciones Rafael Zarzoso S.L.), Luis García (Sucesores de Manuel García S.L.), Adolfo Miravet (Espadán Corks S.L.), Consuelo Valero (Vicente Valero Montanejos S.L.), Fernando Portolés (Portmar Logística S.L.) y Mario Montal (director del IES Cueva Santa). Los ponentes han compartido sus experiencias y casos de éxito en sectores como la construcción, la industria corchera, la movilidad para personas mayores, la logística, el turismo y la educación.

La clausura ha corrido a cargo de una entrevista a Araceli Císcar, consejera ejecutiva de Dacsa Group, quien ha compartido su experiencia al frente de una de las principales empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. Císcar ha abordado temas como el relevo generacional, el crecimiento desde la empresa familiar hasta convertirse en un referente del sector, el liderazgo femenino y la importancia de la innovación, despertando gran interés entre los asistentes.

Imagen con participantes en el encuentro empresarial. / MEDITERRÁNEO

Networking y colaboración empresarial

Como cierre, los participantes han disfrutado de un cóctel networking, que ha favorecido el intercambio de contactos y sinergias entre empresas.

El VIII Encuentro Empresarial SinergiaCrece FECAP ha contado con el patrocinio de la Diputación de Castellón, Sabadell Professional y Segorbina Seguros, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Segorbe, la Mancomunidad del Alto Palancia, ESIC Business & Marketing School, Ruralnostra, IVEFA, ASECAM, Cofecap, Fundación Bancaja, Fundación Globalis, Randstad y NDCS.