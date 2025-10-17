Torás celebra la elección de Carmen Prades como Fallera Mayor de València

La ciudad de València es, por definición, espacio de acogida. Y no es de extrañar, por ello, que sus ciudadanos tengan vinculaciones con otras poblaciones. Sea por origen, sea por lugar de veraneo o segunda residencia. Esto, trasladado a las Fallas y, por extensión, a la figura de las Falleras Mayores de València, genera que, en diferentes lugares, el nombramiento de una u otra se celebre de forma especial.

El mapa lo registra y, en los tiempos recientes, la elección fallera se ha celebrado en lugares como Pinet (María Estela Arlandis, cuyo ayuntamiento rotuló a su nombre una plaza el pasado año), Calomarde (Marina García), Almansa (Paula Nieto), Algar de Palancia (Carmen Martín) o Bocairent (Nerea López). Son lugares de los que proceden por generaciones anteriores.

Y si la vinculación se mantiene y es mucho más que ocasional, las poblaciones lo celebran doblemente. Por ese motivo, en dos poblaciones se ha celebrado que Marta Mercader y Carmen Prades hayan sido las elegidas.

Por parte de la infantil, en Siete Aguas. Su ayuntamiento ha expresado la alegría porque "como sieteagüenses no podemos más que expresar nuestra gran ilusión porque una gran niña, con fuertes raíces en Siete Aguas, sea la nueva protagonista de las Fallas 2026". Los abuelos de Marta ya habían elegido la población como lugar para pasar los veraneos, algo que siguieron sus padres, que se conocen desde niños. De aquellos estíos surgiría, salta a la vista, el amor. Y después han seguido acudiendo puntualmente mientras tenían los tres hijos que forman ahora la familia. Marta nunca ha perdido la vinculación, pasa temporadas en sus calles y es una cara reconocible para los vecinos y los que, como ellos, son veraneantes.

Carmen, presentando el acto de presentación de la Camarera de su pueblo / Herminio Gil Boscana

Fallera Mayor de València y Camarera del Cristo y la Virgen

En el caso de Carmen Prades, la felicidad ha llegado a la población de Torás. En este caso, por origen ancestral. Una de las bisabuelas paternas de Carmen era originaria de allí y acabó bajando al Cap i Casal, como tantos de esas poblaciones que discurren a los lados de la carretera de Teruel. La vinculación no se ha perdido y Carmen pasa parte del veraneo allí, en la casa que tienen sus padres -donde también tienen unos campos-, y que comparte con primos terceros o cuartos. Una vinculación que también por vía materna llega a través de la vecina Jérica.

Y por eso, el ayuntamiento de Torás lo ha celebrado porque es una de las suyas. Es "torasera". Y este año va por partida doble porque también como propia a una de las niñas de la corte infantil 2026, Claudia de los Ángeles Díaz-Benito. Carmen, además, fue Camarera del Santísimo Cristo de la Misericordia y de la Virgen de la Cueva Santa. La felicitación la ilustran, además, con una foto actual de ella misma ejerciendo de presentadora de ese mismo acto. Un auténtico vértice de poder fallero aquella zona del Alto Palancia, porque Rocío Gil tiene sus orígenes en Altura y Sofía Soler consolidó su residencia de veraneo en Teresa.

La consecuencia es que las publicaciones de los ayuntamientos se han llenado de felicitaciones. Durante su visita a Levante-EMV, ambas las pudieron ver y, como era previsible, la sorpresa agradable era reconocer a ésta o aquella persona del pueblo a la que reconocían por sus nombres.

"Todo un honor"

"Un orgullo para Siete Aguas ver que Marta que se ha criado aqui represente a todos los Valencianos. Olé y Olé". "Felicidades muy bonita y enhorabuena a toda la familia os deseo un gran año y tú chiquitina disfrútalo en compañía de esa gran familia que tienes un besazo a todos", "Enhorabuena, mi hija se ha alegrado muchísimo, eras su favorita", "Felicidades. Te vi en la procesión de la virgen en siete aguas", "Enhorabuena a Carmen! Y enhorabuena a Claudia! Tenemos dos toraseras entre fallera mayor de valencia y corte de honor infantil!", "Enhorabuena a Carmen, a toda la familia y a todos l@s Toraser@s por la parte que nos toca. Todo un honor", "Enhorabuena a Carmen FMV y enhorabuena tambien a Claudia CHFMIV. Torás es lo que tiene" son algunos de los mensajes enviados a ambas.