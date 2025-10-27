Segorbe celebra 30 años de hermanamiento con Andernos-les-Bains

Desde el pasado viernes hasta este lunes, numerosos componentes del comité de hermanamiento de Andernos-les-Bains han visitado Segorbe coincidiendo con la celebración del 30º aniversario de hermanamiento de la localidad francesa y de buena sintonía entre ambas localidades.

La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent; la concejala de Hermanamientos, Marisa López; el responsable de Juventud, Aitor Aparicio; y otros ediles de la corporación segorbina han acompañado al grupo francés que ha podido conocer de nuevo la hospitalidad que caracteriza a España con actividades como la visita a conocer la riqueza museística de la capital del Palancia, su patrimonio histórico de la mano del arqueólogo municipal, Luis Lozano, citas gastronómicas de hermandad con música y buenos momentos, la pintura de un mural representativo del hermanamiento en la Ciudad Deportiva "El Sisterre", la visita a la exposición El Prado en las calles en la glorieta municipal, así como representaciones teatrales disfrutando del Festival 2 Pasos y el 2 Pasicos, que se han dado cita este fin de semana.

Otra foto de familia. / Mediterráneo

Los jóvenes franceses tuvieron una agenda de diversión que también incluyó espectáculos teatrales y de actividades de aventura, además de momentos de hermandad para festejar el aniversario. Todos ellos en compañía de representantes segorbinos han disfrutado de momentos de encuentro y conversación para intercambiar palabras de elogio rememorando 30 años de amistad.

Recepción en el salón de plenos. / Mediterráneo

Encabezados por su alcalde, Jean-Yves Rosazza, los ciudadanos de Andernos-les-Bains fueron recibidos a las puertas del consistorio segorbino el pasado viernes y con la acogida que merecían en el emblemático salón de plenos de la ciudad, testigo de los grandes momentos en la localidad. Asimismo, la cena de gala celebrada el pasado sábado que contó con alcaldes y concejales de anteriores corporaciones, así como tejido asociativo que ha formado parte de la relación de hermandad entre ciudades a lo largo del tiempo, fue momento de disfrutar de una velada encomiable en la que intervinieron los representantes de las entidades que encabezan dicho acuerdo institucional de hermandad.

La alcaldesa anfitriona, Mª Carmen Climent, y su homólogo de Andernos-les-Bains. / Mediterráneo

"Cada vez que nos reunimos fortalecemos ese lazo que va mucho más allá de las fronteras, el lazo de la fraternidad entre nuestros pueblos. A lo largo de estos treinta años de hermanamiento hemos compartido tradición, cultura, experiencias y lo más importante, ganas de seguir creciendo y compartiendo juntos. Esta conexión es una gran demostración de algo que debe prevalecer en nuestra sociedad, el respeto y la amistad", pronunció la alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, dirigiéndose a los asistentes al evento.