Segorbe se adentra en su mes culinario dedicado a las setas

Noviembre huele a tierra húmeda y sabe a montaña en Segorbe. La capital del Alto Palancia está inmersa en la 19ª edición de su muestra gastronómica de las setas, una cita que ya forma parte del calendario otoñal de la ciudad y que invita a disfrutar de los sabores del bosque y del talento de sus cocineros. Hasta el día 30 de noviembre, siete restaurantes ofrecerán menús especiales con las setas como protagonistas absolutas.

Los establecimientos participantes (Asador Aguilar, Casa Alba, 50 Caños, Tasca el Refugio, Tasca El Bistró, Fiesta Gastrobar y Gastroadictos) han diseñado propuestas únicas que combinan tradición y creatividad. Platos en los que las setas se transforman en entrantes delicados, guisos reconfortantes o sorprendentes creaciones de autor. Los menús, con precios entre 27 y 45 euros, destacan por la calidad del producto local y la cuidada elaboración que distingue a la restauración segorbina.

Cartel de la Muestra de Setas de Segorbe. / Mediterráneo

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, anima a vecinos y visitantes a disfrutar de estas jornadas culinarias, plenamente consolidadas en la agenda anual del municipio. «Es el plan perfecto para dar la bienvenida a noviembre, disfrutando de las sensaciones que nos ofrecen nuestros restaurantes y de la calidad que caracteriza a sus menús. Os invito a conocer esta muestra, compartir grandes momentos y vivir una experiencia gratificante», hace hincapié.

Visitas guiadas

El Ayuntamiento complementa la cita con las visitas guiadas Descubre Segorbe, que tendrán lugar este próximo domingo y el sábado 22 de noviembre, coincidiendo con varios fines de semana de la muestra. Una oportunidad ideal para combinar gastronomía y patrimonio, descubriendo los encantos de la ciudad entre bocado y bocado. Las reservas se realizan en la Oficina de Turismo (964 71 32 54), mientras que los menús deben reservarse directamente en los restaurantes participantes.

La presentación de esta 19ª edición tuvo lugar en la Tasca El Bistró, con la participación de la alcaldesa, la concejala de Turismo, Estefanía Sales, y representantes del sector hostelero. Con esta propuesta, la localidad segorbina vuelve a situarse como referente gastronómico del Alto Palancia, aunando una experiencia que une naturaleza, tradición y sabor.