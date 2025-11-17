El Gobierno premia a Segorbe como municipio referente en hábitos de vida saludable

El Consejo Superior de Deportes (CSD), de la mano de la Comisión Europea, ha entregado los premios del concurso 'CSD-BeActive'. Las actividades y medidas impulsadas por la Semana Europea del Deporte en la ciudad han sido premiadas a nivel nacional y europeo.

La concejala de Deportes, Estefanía Sales, y personal municipal del departamento, han recogido este galardón en Madrid, entregado por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

Segorbe ha resultado ganador en la categoría de municipios promotores de estilos de vida saludables en un certamen de alto seguimiento en España en el que había 660.380 participantes y 1.368 actividades inscritas, una "cifra histórica", según ha manifestado el CSD.

Foto de familia de todos los premiados por esta iniciativa. / Mediterráneo

¿En qué consiste esta iniciativa?

La iniciativa 'CSD-BeActive' tiene como objetivo implicar a todos los estamentos sociales en acciones que fomenten la actividad física y los buenos hábitos alimentarios entre la población, así como poner en relieve los valores positivos que el deporte promueve en relación con la sostenibilidad y la inclusión de grupos de población vulnerable.

Y es que, durante la Semana Europea del Deporte desde el Ayuntamiento se impulsaron más de cuarenta actividades y medidas enmarcadas en el plan deportivo municipal 'Segorbe en Forma'.

Premio para 'Segorbe en forma'

Hay que destacar que el proyecto deportivo municipal 'Segorbe en forma', a nivel nacional, también obtuvo a principio de año uno de los tres reconocimientos por buenas prácticas deportivas del ‘VI Congreso 40 años del deporte municipal’. Un congreso organizado por INEF, COPLEF y GIMNASIARCA, entre otros organismos, y convocado por la Comunidad de Madrid, en el que se vio reflejado el trabajo de todas las personas vinculadas al deporte en Segorbe.