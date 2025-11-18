La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe 'viajará' en bus por España de la mano del equipo local de fútbol sala

Segorbe promocionará su Entrada de Toros y Caballos a través de un autobús que luce una imagen de alto impacto visual del multitudinario evento, declarada de interés turístico internacional, que recorrerá distintos puntos de España de la mano del equipo local de fútbol sala.

Esta iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo, tiene el objetivo de incrementar el reconocimiento y la notoriedad de la marca Segorbe como destino turístico, de acuerdo al Plan Estratégico de Turismo 2021-2026.

Foto de familia al lado del bus vinilado. / Mediterráneo

De esta forma, aprovechando la circunstancia de que uno de los equipos del CDFS Segorbe ha alcanzado el Grupo 7 de la División de Honor Juvenil, máxima categoría juvenil del fútbol sala nacional de la Real Federación Española de Fútbol, este vinilo de la Entrada viajará junto al club durante toda la campaña hasta julio de 2026.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, conoció de primera mano la imagen de alto impacto que luce el bus. / Mediterráneo

La primera parada del autobús vinilado ha sido Murcia, con motivo del encuentro del equipo División de Honor Juvenil, el Construcciones Carrascosa Morelló frente a ElPozo Murcia, uno de los equipos históricos del fútbol sala nacional que actualmente se encuentra en primera posición.

Asimismo, se recorrerán otras regiones como Castilla La Mancha y distintas ciudades de la Comunitat Valenciana, además de realizar viajes regulares con la compañía Herca.