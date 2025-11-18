Segorbe aprueba la modificación de porcentajes para mejorar un polígono y una fuente ornamental

El Ayuntamiento de Segorbe, en pleno extraordinario celebrado este martes, ha aprobado una modificación de porcentajes de inversión en el polígono de la avenida Mediterráneo y la fuente ornamental del Agua Limpia, con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra del Partido Socialista y Segorbe Participa.

Esta aprobación contempla el cambio de porcentajes que se destinarán en 2025 y 2026 a las acciones de mejora del área industrial de la avenida Mediterráneo, unas obras "de gran importancia, ya que gracias a esta inversión se procederá a una intervención necesaria que tenemos muy presente para incrementar la calidad de la infraestructura pública de una zona esencial para el tejido empresarial segorbino y para el acceso a la ciudad de ciudadanos y visitantes, como es la avenida Mediterráneo", declara la alcaldesa, M.ª Carmen Climent.

El proyecto, al que se destinará un total de 299.289 euros, de los que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) subvenciona 275.847,04 euros contempla: Implantación de fibra óptica y servicios o infraestructuras susceptibles de ser cableadas; Vigilancia a través de CCTV conectado a la Policía Local; Mejora del alumbrado público, mediante medidas de eficiencia energética; Servicios contra incendios: incrementando la dotación de bocas de incendio adaptadas a las necesidades; Mejora viaria: Reurbanización de un tramo de la avenida y finalización de rotonda, además de reparación de parte de la avenida principal; Señalización de calles. Adaptación de viales y señalética para favorecer accesibilidad al área y a las empresas; Mejora del saneamiento separativo de las aguas residuales, y mejora del suministro de agua, bruta y potable y/o aumento de caudal y presión.

Asimismo, en este cambio de porcentajes se incluye la modificación de los mismos para la ejecución de trabajos de mejora de la fuente ornamental de la plaza Agua Limpia, que conlleva trabajos por valor de 60.000 euros, financiados por la Diputación de Castellón.