Segorbe celebra sus terceras 'Coolimpiadas': deporte, convivencia y diversión para los escolares
Fomentan la practica deportiva a la vez que alumnos de Primaria y Secundaria estrechan lazos
La comisión de deporte escolar Más allá de las aulas, en el marco del plan deportivo municipal Segorbe en Forma, ha impulsado las terceras Coolimpiadas escolares, con el objetivo de fomentar la actividad deportiva entre el alumnado de tercero de Primaria de los centros escolares de la ciudad, con la colaboración de estudiantes de tercero de la ESO del IES Cueva Santa y profesorado de los centros de primaria.
Las Coolimpiadas escolares han transcurrido durante este viernes en la Ciudad Deportiva, sirviendo como punto de encuentro para tercero de primaria del CEIP Pintor Camarón, Colegio Seminario Menor Diocesano, Colegio La Milagrosa, y el citado instituto.
Este evento deportivo y educativo ha contado con distintas pruebas deportivas, como el salto de longitud, velocidad, vallas, colpbol, rocódromo, juegos populares y partidos de 3×3 de fútbol y baloncesto, así como balón prisionero y raspall.
Con esta actividad, "promovemos de nuevo la convivencia entre alumnado de los distintos centros, promovemos hábitos de vida saludables y beneficiamos distintos aspectos de la comunidad educativa, objetivos primordiales de Segorbe en forma", ha destacado la concejala de Deportes, Estefanía Sales.
