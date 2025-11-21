Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segorbe celebra sus terceras 'Coolimpiadas': deporte, convivencia y diversión para los escolares

Fomentan la practica deportiva a la vez que alumnos de Primaria y Secundaria estrechan lazos

Una de las pruebas deportivas celebradas este viernes en las 'Coolimpiadas' escolares de Segorbe.

Una de las pruebas deportivas celebradas este viernes en las 'Coolimpiadas' escolares de Segorbe. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Segorbe

La comisión de deporte escolar Más allá de las aulas, en el marco del plan deportivo municipal Segorbe en Forma, ha impulsado las terceras Coolimpiadas escolares, con el objetivo de fomentar la actividad deportiva entre el alumnado de tercero de Primaria de los centros escolares de la ciudad, con la colaboración de estudiantes de tercero de la ESO del IES Cueva Santa y profesorado de los centros de primaria.

Las carreras no han faltado.

Las carreras no han faltado. / Mediterráneo

Las Coolimpiadas escolares han transcurrido durante este viernes en la Ciudad Deportiva, sirviendo como punto de encuentro para tercero de primaria del CEIP Pintor Camarón, Colegio Seminario Menor Diocesano, Colegio La Milagrosa, y el citado instituto.

Este evento deportivo y educativo ha contado con distintas pruebas deportivas, como el salto de longitud, velocidad, vallas, colpbol, rocódromo, juegos populares y partidos de 3×3 de fútbol y baloncesto, así como balón prisionero y raspall.

Con esta actividad, "promovemos de nuevo la convivencia entre alumnado de los distintos centros, promovemos hábitos de vida saludables y beneficiamos distintos aspectos de la comunidad educativa, objetivos primordiales de Segorbe en forma", ha destacado la concejala de Deportes, Estefanía Sales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: 'Es un problema para los vecinos
  2. La gira de Melody hará parada con un concierto en unas fiestas de Castellón
  3. Una joya en peligro de derrumbe en Castellón: Comienza el rescate de la Cartuja de Valldecrist
  4. El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
  5. Los vientos huracanados de la borrasca 'Herminia' provocan incidentes por toda la provincia de Castellón
  6. La Cooperativa de Viver sufre pérdidas de hasta el 80% por el granizo
  7. Segorbe presenta un programa de fiestas con más de 120 actos
  8. Ya hay fecha para empezar a reforestar las zonas quemadas por el grave incendio de Bejís

Segorbe celebra sus terceras 'Coolimpiadas': deporte, convivencia y diversión para los escolares

Segorbe celebra sus terceras 'Coolimpiadas': deporte, convivencia y diversión para los escolares

Soneja destina 626.000 euros para mejorar la red de agua, modernizar su polígono y avanzar en sostenibilidad

Soneja destina 626.000 euros para mejorar la red de agua, modernizar su polígono y avanzar en sostenibilidad

Programación de la Feria de la Purísima de Segorbe: actividades y horarios

Programación de la Feria de la Purísima de Segorbe: actividades y horarios

Cáritas alerta: casi la mitad de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza y tener empleo ya no garantiza la inclusión

Cáritas alerta: casi la mitad de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza y tener empleo ya no garantiza la inclusión

Plaga de jabalí en Castellón: cómo actuar para evitar chocar con un cerdo salvaje

Plaga de jabalí en Castellón: cómo actuar para evitar chocar con un cerdo salvaje

Castellón registra más jabalís que vecinos censados en cuatro comarcas

Castellón registra más jabalís que vecinos censados en cuatro comarcas

Matet planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100

Matet planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100

Segorbe aprueba la modificación de porcentajes para mejorar un polígono y una fuente ornamental

Segorbe aprueba la modificación de porcentajes para mejorar un polígono y una fuente ornamental
Tracking Pixel Contents