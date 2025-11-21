Soneja destina 626.000 euros para mejorar la red de agua, modernizar su polígono y avanzar en sostenibilidad

El Ayuntamiento de Soneja arranca un paquete de inversiones valorado en más de 626.000 euros, cofinanciado por diversas administraciones y fondos públicos, destinado a mejorar la red de agua potable, modernizar el polígono industrial y avanzar en eficiencia energética con la instalación de placas solares.

Los trabajos, que se pondrán en marcha en las próximas semanas, se alargarán hasta 2026.

Mejora de la red de agua potable

La primera gran intervención que se ha puesto en marcha este mes de noviembre son las obras de renovación integral de la red de agua potable, con un presupuesto de más de 395.000 euros. La actuación, que pondrá fin a un problema histórico en la localidad, incluye la instalación de nuevas tuberías, la sustitución de acometidas y la mejora del mallado de la red mediante válvulas que optimizan la distribución del caudal.

Las calles San Roque, Olivo, Nueva, Piña, Plaza Navarro y Calle Higuera, Eras, Tejedores, Castellón y Segorbe serán intervenidas en toda su longitud, lo que permitirá una renovación completa del conjunto de conducciones y suministros asociados. En el caso de Calle Valencia, las obras se concentran en el tramo comprendido entre Calle Larga y Calle Pino, mientras que en Calle La Huerta se actuará en el sector situado entre Calle Olivo y Calle Nueva. Estas intervenciones por tramos permitirán resolver puntos específicos de la red que muestran mayor antigüedad o necesidades de presión.

En calle Adolfo Gil y Morte se realizan mejoras de conexión de las tuberías generales procedentes de los depósitos elevado y semienterrado, una actuación clave para aumentar la presión del agua en zonas donde hasta ahora resultaba insuficiente. Además, los depósitos de cabecera incorporarán nuevos módulos de control con los que se avanzará en la digitalización de la red, facilitando un seguimiento más preciso del consumo, el caudal y la gestión general del servicio.

Modernización del polígono industrial

Antes que finalice el mes de noviembre comenzarán también la cuarta fase de las obras de modernización del polígono industrial, con una inversión de más de 207.000 euros. La actuación mejorará la movilidad, la seguridad vial y la gestión de pluviales, además del estado general del firme y las aceras.

La repavimentación del principal vial de acceso oeste, correspondiente a la antigua N-234, será una de las primeras intervenciones, junto con la mejora de aceras en zonas industriales y la transformación de la Calle Altura en una vía de doble sentido. También se reforzará la seguridad en el cruce de Calle Yeserías con la antigua N-234 mediante una nueva isleta y señalización renovada.

Ya a lo largo de 2026, los trabajos se completarán con la videovigilancia del tráfico, se sustituirán marquesinas de autobús y columnas de alumbrado público y se actuarán en zonas verdes. Asimismo, se instalarán nuevos tramos de colector de pluviales y se dotará de imbornales la rotonda de acceso, además de trasladarse un tramo de tubería de agua potable a una de las aceras para mejorar el servicio.

Instalación de placas solares en el deposito de agua

A lo largo del mes de diciembre, arrancará también la instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo con baterías en el Depósito Elevado, con una inversión de más de 23.000 euros. Este sistema reducirá notablemente el coste energético del bombeo de agua y permitirá mantener el servicio en caso de cortes eléctricos, aumentando la autonomía y seguridad del abastecimiento.

El primer edil de Soneja, Benjamín Escriche, ha destacado que “estas obras representan un salto cualitativo para el municipio”. En esta línea, el alcalde ha asegurado que estas “son inversiones que miran al presente, y sobre todo al futuro de esta localidad”. Del mismo modo ha puesto en valor “la política útil” por “dar respuesta y solución a problemas históricos que la ciudadanía llevaba reivindicando dese hace décadas”.