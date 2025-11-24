225 euros en premios por capturar la Navidad en el concurso de fotos de Segorbe
El plazo para presentar los trabajos acaba el 7 de enero
El Ayuntamiento de Segorbe convoca el sexto concurso de fotografía navideña bajo el lema “La Navidad en la calle”, para fomentar la participación en las festividades navideñas a través del arte de tomar instantáneas.
El plazo establecido para presentar trabajos finaliza el 7 de enero. Las personas participantes podrán obtener un primer premio, dotado con 150 euros y un segundo galardón por valor de 75 euros.
Los criterios a valorar serán la técnica fotográfica, la calidad artística y compositiva, y el impacto visual, nivel de originalidad, creatividad y simbolismo.
Máximo de tres fotografías por participante
Las inscripciones podrán realizarse presencialmente a la concejalía de Infancia y Juventud, o a través del correo juventud@segorbe.es. Asimismo, cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías que ilustren la Navidad en las calles de Segorbe, Peñalba y Villatorcas y hagan referencia a esta festividad. Puedes acceder a las bases completas en este enlace.
El concejal de Juventud, Aitor Aparicio, ha animado a "participar con este concurso en la Navidad de Segorbe, Cárrica y Villatorcas creando recuerdos de unas fechas que son para disfrutarlas, con encuentros inolvidables con amigos, compañeros y familia", y ha deseado felices fiestas a toda la población.
