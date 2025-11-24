Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

225 euros en premios por capturar la Navidad en el concurso de fotos de Segorbe

El plazo para presentar los trabajos acaba el 7 de enero

Foto de archivo del encendido del alumbrado navideño del año pasado.

Segorbe ilumina su Navidad / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe convoca el sexto concurso de fotografía navideña bajo el lema “La Navidad en la calle”, para fomentar la participación en las festividades navideñas a través del arte de tomar instantáneas.

El plazo establecido para presentar trabajos finaliza el 7 de enero. Las personas participantes podrán obtener un primer premio, dotado con 150 euros y un segundo galardón por valor de 75 euros.

Cartel del concurso de fotorgrafía por Navidad. / Mediterráneo

Los criterios a valorar serán la técnica fotográfica, la calidad artística y compositiva, y el impacto visual, nivel de originalidad, creatividad y simbolismo.

Máximo de tres fotografías por participante

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente a la concejalía de Infancia y Juventud, o a través del correo juventud@segorbe.es. Asimismo, cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías que ilustren la Navidad en las calles de Segorbe, Peñalba y Villatorcas y hagan referencia a esta festividad. Puedes acceder a las bases completas en este enlace.

El concejal de Juventud, Aitor Aparicio, ha animado a "participar con este concurso en la Navidad de Segorbe, Cárrica y Villatorcas creando recuerdos de unas fechas que son para disfrutarlas, con encuentros inolvidables con amigos, compañeros y familia", y ha deseado felices fiestas a toda la población.

