El Consell acelera el arreglo de caminos rurales dañados por la dana en Segorbe

Continúa en Segorbe la reparación de caminos por parte de la Conselleria con el objetivo de arreglar los daños producidos por las lluvias torrenciales de la dana, con la mejora del camino de Minguet y el camino Lápida.

Estas obras dependientes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, que encabeza el segorbino Miguel Barrachina, suponen una inversión de 30 millones de euros para reparar caminos rurales en las provincias de Castellón y Valencia, de los que 8,2 millones se destinarán a la provincia.

Hay que recordar que recientemente en Segorbe se llevó a cabo el acondicionamiento del camino de la Vereda Real del Collado, más conocido como de la Cancha de tiro, y a continuación, en el del Campo y Lagunas.

"Estas tareas de acondicionamiento de caminos han incluido mejoras con hormigón, y acabados con motoniveladora y compactadora, de manera que desde el Ayuntamiento de Segorbe esperamos que los desperfectos causados por las lluvias torrenciales en estos dos caminos mediante estas actuaciones sirvan para que las vías del entorno natural de la ciudad estén en perfecto estado", ha declarado el edil de Agricultura y Ganadería, Vicente Bolumar.