Segorbe instará seis nuevos puntos de recarga para coches eléctricos

Segorbe licita la concesión demanial de uso privativo de dominio público para la instalación y gestión de puntos de recarga de vehículos eléctricos, que sumará seis nuevos espacios de recarga y renovación de los actuales en la capital del Alto Palancia.

Esta concesión, como indican los pliegos, contempla un servicio de carga de vehículos eléctricos 24 horas al día los 365 días del año, y un mantenimiento integral de los aparatos con un tiempo máximo de respuesta de avería grave de 24 horas.

Zonas en las que instalarán los nuevos lugares de recarga

Asimismo, Segorbe quedará dotado de seis nuevos lugares de recarga en la calle Cantar de Mío Cid, en el punto de encuentro con la calle Enramada; en el polígono industrial La Esperanza y en la zona de salida oeste de la población. Cada uno de estos tres espacios constará de dos puntos de recarga, y los existentes, en la avenida Fray Luis Amigó, y el de la plaza Agua Limpia, que se trasladará a la calle Bonifacio Ferrer, se verán renovados.

La empresa concesionaria tendrá que disponer de un centro de atención telefónica multilenguaje al cliente 24 horas todos los días del año. De esta manera, el sistema de recarga en Segorbe quedará mejorado y fortalecido de forma integral.

Las ofertas se cursan por la Plataforma de Contratación del Estado, el plazo para presentar ofertas finaliza el 9 de diciembre y se pueden observar más detalles en los pliegos presentes en la licitación.